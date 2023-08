Addio ai mercatini: i turisti cercano prodotti

del territorio ed emozioni. 170 miliardi di giro d’affari in Italia.

Maria Amelia Lai (Presidente Confartigianato Sardegna): “Nell’Isola

ampie possibilità di crescita: necessari incentivi per stimolare le

imprese a puntare maggiormente su questa occasione”.

Meno mercatini e più visite nelle cantine, nei caseifici e nelle altre

piccole aziende dell’agroalimentare sardo di pane, pasta, insaccati,

dolci e altri prodotti tradizionali, ma anche nei laboratori

dell’artigianato artistico tipico.

E’ questo, per l’estate 2023 in Sardegna, il trend del turismo

esperienziale, momento in cui la vacanza non viene più vista solo come

un momento di relax, ma come un’occasione per vivere delle esperienze

che possono arricchire dal punto di vista culturale, sociale ed

emotivo. Insomma, i viaggiatori amanti del cibo, del vino e delle

eccellenze regionali si preparano a organizzare le proprie vacanze

nell’Isola anche per scoprire e vivere le produzioni di qualità sarde

in modo attivo.

La conferma arriva dal “Rapporto sul turismo enogastronomico italiano

2023”, realizzato da Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management

all’Università degli Studi di Bergamo per l’Associazione Italiana

Turismo Enogastronomico. Inoltre, secondo le analisi per questa estate

realizzate dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna su questo

tipo di turismo, la spesa delle persone che viaggiano e visitano

l’Italia fruendo delle esperienze che il nostro paese offre, raggiunge

i 170 miliardi di euro. Le ricadute sul fatturato dei settori

produttivi e i redditi degli occupati del comparto turistico,

coinvolti dalla creazione delle esperienze, generano a loro volta 79

miliardi di euro, per poi arrivare all’effetto “Country of Origin” che

si traduce in altri 16 miliardi di euro per un valore complessivo

annuo dell’ecosistema che raggiunge i 265 miliardi di euro.

L’esperienza “Enogastronomia” è quella con la maggiore spesa pro

capite, pari a 632 euro a fronte di una spesa media di 483 euro,

invece l’esperienza “Natura e Svago”, in termini puramente valoriali,

è la più performante con i suoi 63,1 miliardi di euro generati.

“I prodotti enogastronomici sono a tutti gli effetti una fondamentale

chiave di accesso per conoscere l’anima di un territorio come quello

isolano – commenta Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato

Imprese Sardegna – la degustazione di prodotti non è più un semplice

atto di consumo, ancorché piacevole, ma si è trasformata in una vera e

propria esperienza. Assaggiare o acquistare prodotti enogastronomici

artigianali sardi è sempre di più un obiettivo dei turisti di oggi.

Mangiare bene è sempre stato una componente essenziale di una vacanza,

ma oggi sempre più spesso diviene lo scopo stesso del soggiorno: un

viaggio alla scoperta dei cibi, dei territori e delle tradizioni che

li hanno prodotti”. “Le attività enogastronomiche sarde – continua –

permettono di approfondire anche le vicende storiche e sociali locali,

sono uniche e irripetibili e costituiscono parte del genius loci di

ogni territorio”.

Secondo l’analisi di Confartigianato Sardegna, le attività che il

turista enogastronomico sceglie, oltre alla degustazione dei cibi e

all’acquisto dei prodotti, sono le visite ai luoghi di produzione

(caseifici, birrifici, distillerie, cantine vinicole, frantoi, ecc), i

corsi di formazione anche brevi (ad esempio il corso di lavorazione

dei gnocchetti sardi o delle sebadas o dei culurgionis) e i food tour

per conoscere e comparare più produttori di un medesimo genere o per

conoscere tutte le eccellenze gastronomiche di un medesimo territorio.

“Questo tipo di turismo è in costante crescita e non è stato fermato

dalla pandemia (a parte i lockdown generali) perché l’enogastronomia è

alla base del turismo di prossimità – riprende la Presidente – nel

momento in cui è stato difficile o impossibile spostarsi lontano, c’è

stata una crescita impressionante delle cosiddette “gite fuori porta”

di una giornata, basate sempre su un pasto a base di prodotti tipici e

sul loro acquisto. È inoltre esploso il cosiddetto “turismo nei

piccoli comuni”, che ha portato a riscoprire i piccoli centri dove

degustare cibi autentici visitando posti pregevoli ma non affollati”.

Nonostante le enormi potenzialità, in Sardegna questo tipo di

esperienza è in crescita anche se ancora troppo limitata. “Dobbiamo

impegnarci nell’accompagnare gli imprenditori ad acquisire competenze

nell’ambito del turismo enogastronomico – rimarca Maria Amelia Lai –

per poter valorizzare le peculiarità territoriali, stimolare gli

operatori all’innovazione di proposte creative per il territorio,

avere strumenti per progettare bandi sul tema o organizzare eventi

food&wine che considerino i principali trend e le tendenze nel

settore”. “Quindi – continua – occorre approfondire il contesto e le

nuove tendenze del settore, considerando che si tratta di un ambito in

costante crescita e in continua evoluzione, in modo da comprendere i

profili e le motivazioni del turista per essere in grado di agire

strategicamente”. “Come stanno già facendo numerosi territori in tutta

l’Isola è importantissimo continuare a puntare, incentivandolo con

appositi sostegni economici, il mercato del turismo esperienziale –

conclude la Presidente lanciando un messaggio alla Regione – questa

nuova forma di vacanza è indispensabile per soddisfare al meglio le

nuove esigenze del turista moderno, sempre più alla ricerca della

tipicità, di esperienze nuove, da vivere in prima persona e che solo

una realtà artigiana può dargli quindi l’artigianato deve, e dovrà,

ricoprire sempre un ruolo di primo piano all’interno dello sviluppo

strategico del turismo nella regione”.

I dati del “Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2023” dicono

anche come il 45% dei turisti enogastronomici italiani (il 36% dei

generalisti) cerchi esperienze enogastronomiche e legate al tipico,

abbinate a vacanze al mare, che siano nell’entroterra, sulla costa o

in mare. Inoltre, le previsioni evidenziano una forte propensione da

parte del viaggiatore a vivere l’enogastronomia, entrando in sintonia

con l’ambiente, le comunità locali e l’identità stessa dei territori

in cui si reca durante le proprie ferie. Il programma di viaggio del

turista del gusto prevede le visite a diverse aziende della zona

scelta per le proprie vacanze. Caseifici e cantine si equivalgono, con

il 18% dei consensi, ma arrivano in classifica dopo le aziende

agricole, che primeggiano con il 19% delle risposte affermative. E in

forte ascesa, tra i turisti enogastronomici, sono anche le visite ai

pastifici e ai birrifici (indicate dal 15%), ma in generale tutte le

aziende legate al food e al beverage sono oggetto di interesse per i

prossimi viaggi al mare. Ancor più interessanti appaiono le esperienze

attive, che ormai vengono indicate come il vero obiettivo del 2023 dal

61% degli intervistati. Ma quali sono le più “gettonate”? In vetta

troviamo, a pari merito, tre tipi di esperienze: i trattamenti

benessere a tema vino, birra e olio; i percorsi a piedi accompagnati

da esperti di gastronomia; infine, partecipare ad attività sportive

all’aria aperta come trekking del gusto, tour in bicicletta o mountain

bike tra i luoghi di produzione del cibo. Forte è anche il desiderio

di vivere i percorsi del gusto in autonomia, che siano a tema cibo

(20%) o vino (14%). Prende quota la mobilità alternativa, e questo non

vale soltanto per la bicicletta o per il trekking: il 7% del campione

valuta, infatti, la soluzione del viaggio a bordo di un treno storico

laddove disponibile.

Tra le altre esperienze al mare per l’estate 2023 la più indicata

continua a essere la visita ai mercati dove si possono acquistare i

prodotti del territorio, ma questa soluzione appartiene perlopiù al

turista generalista, poiché l’enogastronomico cerca qualcosa di

diverso e distintivo: questa sua propensione alla scoperta lo spingerà

pertanto verso le piccole botteghe artigianali (indicate dal 35%) o,

in alternativa, verso il museo dei prodotti tipici (17%).