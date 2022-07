Quando l’estate si avvicina, sale la voglia di vacanza, relax e divertimento. Gli italiani sono un popolo che più di altri sente la necessità di viaggiare. Le soluzioni per muoversi si moltiplicano e, nel caso in cui il turista non abbia le idee chiare, il rischio di perdersi nel mare di offerte, idee e proposte è alto. Qual è la vacanza che può unire relax ed avventura? Forse una settimana in montagna, sulle Alpi, tra escursioni e terme. Ma quale vacanza può unire relax e avventura, lusso e arte, città e foreste da esplorare, spiagge e isole mozzafiato? Una crociera è per tutti i gusti.

Riguardo le crociere ci sono alcuni miti da sfatare, in primo luogo, quello che le etichetta come dei viaggi per anziani. Niente di più falso, le navi da crociera hanno a bordo una serie di parchi acquatici, piscine, sale giochi e altre attrazioni pensate esclusivamente per i più giovani. Sarebbe antieconomico creare imbarcazioni del genere per poi lasciare inutilizzati questi spazi. E infatti, sulla nave troveremo persone di ogni età, che siano in coppia, in famiglia, oppure in gruppo. Un’altra diceria, che non regge nemmeno per mezzo minuto alla prova della realtà, è quella secondo cui in crociera ci si annoia. È evidente che a parte tutte le attrazioni a bordo, i ristoranti, i teatri e i casinò, i momenti passati a terra sono tutt’altro che noiosi. La definizione più appropriata è “avventurosi”. Un ultimo luogo comune è quello sui costi, non sono necessariamente alti, vediamo perché.

L’esperienza nel Mediterraneo

Chiunque sia stato su una crociera, già lo sa. È un’esperienza magica. Non a caso, chi inizia con questo tipo di turismo, difficilmente poi potrà smettere. La crociera provoca dipendenza. Il massimo del relax e dell’avventura; una tipologia di viaggio più che centenaria.

Per quanto riguarda le crociere sul Mar Mediterraneo (per avere informazioni più dettagliate è possibile visitare la sezione Crociere Mediterraneo, sul sito di Costa Crociere), i viaggi durano dai 4 ai 15 giorni, con la possibilità di visitare le mete italiane, ma anche la Grecia e le sue isole, la Spagna, la Croazia, la Francia. E ancora, mete più esotiche, come Cipro, Israele, Egitto, Turchia e Marocco. Fuori dai confini del Mediterraneo sarà possibile toccare le coste del Portogallo e visitare Funchal, nel cuore dell’Atlantico, e Lisbona.

Sicuramente, l’esperienza di attraversare lo stretto di Gibilterra può essere fatta solo in nave. A scuola si studiano le civiltà mediterranee e in diversi momenti didattici si fa riferimento alla conoscenza ristretta del mondo antico, alla centralità del Mediterraneo e ai miti che aleggiavano attorno alle leggendarie colonne d’Ercole, confini del mondo conosciuto. Quale migliore metafora per sconfiggere le barriere della conoscenza se non attraversando lo stretto di Gibilterra come fece Ulisse?

In ogni caso, anche solo restando nel “mare nostro” possiamo visitare luoghi e respirare culture che, nonostante la diversità, storicamente si incontrano e si arricchiscono nel Mediterraneo. Si passa così dall’Oceano agli Stretti turchi, il Bosforo e i Dardanelli.

Per questo genere di crociera si può partire da tutti i porti italiani: Trieste, Venezia, Bari, Palermo, Napoli, Cagliari, Civitavecchia, Genova e Savona.

L’esperienza è davvero per tutte le tasche. Ad esempio, una crociera di quattro giorni, nel Mediterraneo, con partenza da Savona e visita a Barcellona e Marsiglia, prima di rientrare al porto di partenza, ha un prezzo che parte da 179 € a persona, in cabina interna e pensione completa (colazioni, pranzi, cene e snack). Si salpa a bordo della Costa Fortuna. La particolarità di questa nave è quella di essere ispirata ai grandi transatlantici della storia, con decorazioni che ricostruiscono la magica atmosfera dei ruggenti anni Venti. Incluso nel prezzo, ci sarà la possibilità di cenare in ristoranti gourmet, con menu stellati. Ci sono poi teatro, casinò, sale giochi per i più piccini, ben 10 bar e gelaterie, e 9 tra idromassaggi e piscine.

Per chi volesse dedicarsi una vacanza più lunga, con 1.133 € a persona, si può viaggiare per 12 giorni, partendo ancora da Savona, sulla Costa Favolosa, in direzione Marocco, passando per i porti e le città più belli della Spagna (Barcellona, Valencia, Malaga, Gibilterra e Cadice).

L’esperienza nei Caraibi

Per chi volesse viaggiare in inverno (naturalmente è possibile farlo anche nelle mete mediterranee) e volesse sentirsi decisamente come se fosse in estate, un’idea interessante è quella di volare ai Caraibi. Tutti, almeno una volta nella vita, hanno detto: “Vado in crociera ai Caraibi”. E perché no? Ancora una volta, non serve andare in agenzia di viaggi. Basta andare sul sito, alla sezione “Crociere Caraibi”. In questo caso il pacchetto include anche il volo per raggiungere i porti di partenza. Si parte per almeno 8 giorni fino a 15 giorni, da dicembre a marzo.

Aruba, Bahamas, Giamaica, Barbados, Repubblica dominicana e la lista potrebbe ancora continuare. Ma questi nomi già richiamano i colori dei tropici, l’azzurro del mare, il bianco delle spiagge e il verde delle Palme. Ma oltre la spiaggia, le cascate, escursioni avventurose, isole, foreste, animali esotici e colorati.

Una delle crociere, volo incluso, 8 giorni, partendo da Guadalupa e passando per le Antille, Aruba, Grenada e Martinica, costa 1.609 € (cabina interna e tutti i pasti inclusi). Siamo sulla Costa Fascinosa, dotata di 524 cabine con balcone, 9 tra piscine e idromassaggi, 6 ristoranti, 12 bar e lounge. La nave è ispirata al teatro e al grande cinema. Ogni ponte, infatti, omaggia opere memorabili: il ponte Aida, il ponte Tosca e il ponte Zivago.

Sembra proprio che la crociera sia un’esperienza da provare almeno una volta nella vita.