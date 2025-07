Un nuovo traguardo per la ristorazione italiana nel mondo: Alfredo’s, Pizzeria di bordo della Sun Princess (flotta Princess Cruises del gruppo Carnival) è la prima pizzeria italiana ad ottenere il marchio Ospitalità Italiana nel Mondo su una nave da crociera. Un riconoscimento che celebra l’autenticità, la qualità e l’accoglienza del Made in Italy nel campo della ristorazione internazionale.

Il marchio è promosso da Unioncamere e si avvale della collaborazione di Isnart per la gestione delle verifiche e delle procedure di assegnazione e di Assocamerestero per il raccordo e coordinamento delle attività di sensibilizzazione e di ingaggio della ristorazione estera svolto dalle Camere di commercio italiane all’Estero (CCIE).

Le CCIE, nel quadro delle azioni per contrastare l’Italian Sounding e favorire un migliore posizionamento dei prodotti agroalimentari italiani sui mercati esteri, realizzano un progetto, cofinanziato dal Fondo Intercamerale di Intervento di Unioncamere, volto a promuovere la rete dei ristoranti italiani di Ospitalità Italiana anche come rete distributiva di prodotti di eccellenza di piccole imprese italiane di qualità. Per questo 69 Camere in 56 paesi del mondo hanno raccolto oltre 1.000 candidature di ristoranti, pizzerie e gelaterie, visitandole e fornendo a Isnart le informazioni per la valutazione. Ad ottenere il marchio con validità 2025-2026 sono state 814 imprese: si tratta, nel dettaglio, di 130 pizzerie, 36 gelaterie, 648 ristoranti.

Ospitalità Italiana premia le imprese che, anche all’estero, si distinguono per l’utilizzo di prodotti italiani, presenza di personale qualificato in cucina italiana, menu aderenti alle caratteristiche della cucina italiana con un’attenzione particolare al nome dei piatti, delle pizze, nonché all’accoglienza dei clienti.

Alfredo’s ha un menu rigorosamente italiano appositamente creato per le pizzerie della compagnia e ha centrato una quota significativa dei requisiti previsti dal disciplinare, distinguendosi inoltre per le sue politiche per l’accessibilità, grazie ad esempio ad un sistema avanzato di gestione di menu per specifiche esigenze alimentari e alla piena fruibilità del locale. Il prestigioso riconoscimento arriva grazie al rispetto dei rigorosi criteri di “italianità” presenti nel disciplinare, tra cui: professionalità dei pizzaioli, servizio offerto, utilizzo di prodotti italiani e in particolare DOP e IGP, attenzione all’utilizzo della lingua italiana per la comunicazione dei prodotti utilizzati nei menu, elementi di arredo e design che richiamino l’Italia e i suoi territori, capacità di comunicare l’identità e la distintività italiane.

A testimonianza del valore e della capacità di appeal del made in Italy, già dal 2019 al 2023 il marchio Ospitalità Italiana era stato assegnato anche alle gelaterie delle navi Sky Princess, Enchanted Princess e Discovery Princess, della medesima compagnia.

“Questo marchio, sia nella sua applicazione in Italia dal 1997 che all’estero dal 2010, garantisce alle imprese un servizio di misurazione della propria qualità dell’offerta e, al consumatore, standard qualitativi sulle imprese della filiera turistica. Sinora il marchio è stato assegnato a circa 6.750 strutture turistiche in Italia e a oltre 2.250 ristoranti, pizzerie e gelaterie italiane nel mondo”, spiega Loretta Credaro, presidente di Isnart. “Un risultato – conclude Credaro – che conferma la forza del modello italiano di accoglienza e la capacità del nostro sistema economico di valorizzare la qualità anche nei mercati internazionali”.

“La ristorazione italiana all’estero è tra i principali e più apprezzati ambasciatori della tradizione enogastronomica, nonché tra i canali di diffusione più adatti ai prodotti di nicchia delle piccole imprese agroalimentari. Nel 2024 il settore agrofood ha toccato i 70 miliardi di Euro di export, e sicuramente parte di questo successo è dovuto al ruolo della ristorazione italiana, quale luogo di connessione con il nostro paese e di scoperta di sapori autentici”, afferma Mario Pozza, Presidente di Assocamerestero. “Ecco perché la rete delle Camere di Commercio italiane all’estero, da sempre al servizio delle imprese e del Made in Italy, crede nel valore di Ospitalità Italiana come marchio che può valorizzare e far conoscere ai consumatori esteri i ristoratori che utilizzano soltanto prodotti autenticamente italiani”

A confermare il valore delle produzioni italiane in ogni settore, la Sun Princess, insieme alla gemella Star Princess, appena varata, è tra le navi più grandi e rispettose dell’ambiente delle 13 navi realizzate interamente a Monfalcone da Fincantieri, simbolo dell’eccellenza cantieristica nazionale, per la compagnia Princess Cruises.