Barche a vela, catamarani, barche a motore, yachts e gommoni: la piattaforma leader nel noleggio di barche online suggerisce itinerari Made in Italy per ogni tipologia di imbarcazione

Ritmi lenti, nuove prospettive e libertà senza confini. L’estate 2020 è alle porte e apre i battenti ad un insolito modo di fare vacanza, in cui il nuovo lusso saranno sicurezza, privacy, distanze, costi a misura di portafogli e momenti all’insegna dell’italianità. Tra dubbi ed incertezze a farsi strada è un unico approccio al mare, come quello offerto da Click&Boat. Che sia a vele spiegate o motori accesi, la piattaforma leader nel noleggio di barche online rende la navigazione accessibile a tutti, offrendo esperienze a prova di pandemia. Del resto, il mare è il luogo più sicuro dal contagio e nessuno impedirà ai viaggiatori di salpare a bordo di uno yacht o di una barca a vela per respirare finalmente il profumo della salsedine e della libertà. Tutto questo agevolato dalla varietà dei servizi offerti, grazie ai quali non sarà difficile scegliere la propria imbarcazione a seconda di budget, esigenze, numero di passeggeri e voglia di scoperta in un mare tutto made in Italy. Per ogni mezzo infatti la piattaforma si propone di ispirare le prossime mete degli italiani accostando barche a vela, catamarani, barche a motore, yachts e gommoni ad alcune delle più belle località balneari della penisola, dove riscoprire il turismo domestico e le gemme del Bel Paese.

Barca a vela – Toscana

Non c’è modo migliore di nutrire il proprio amore per il mare e la cultura marinara se non veleggiando in armonia con le regole del vento. Tra le mille sfumature di blu e baie da sogno, un viaggio in barca a vela in Toscana si riscopre un’occasione unica per conoscere e rispettare la natura più autentica, dove equilibrio e ritmi rilassati scandiscono le giornate. Famiglie, coppie o gruppi di amici possono concedersi il lusso di un’esperienza che arricchisce senza parlare, scegliendo una delle moltissime imbarcazioni messe a disposizione da Click&Boat – l’airbnb del mare che apre gli orizzonti. Con pochi click si seleziona il modello di vela e si è subito pronti a salpare alla volta di esclusivi punti di vista su una delle regioni più autentiche d’Italia, tra Pisa, Livorno e Grosseto.

Catamarano – Sicilia

Divertente per gli esperti, confortevole per i principianti: il catamarano è l’imbarcazione ideale per partire alla volta delle bellezze inesplorate della Sicilia. Gli spazi ampi rendono la barca la scelta ideale per le vacanze in compagnia. La navigazione è sempre piacevole, le aree comuni sono molto vivibili e a prua la rete consente di prendere il sole di giorno e godere della bellezza di un cielo stellato di notte. Comodo e stabile, adatto anche per chi è alla prima esperienza di navigazione poiché la sensazione è quella di sentirsi come a casa, il multiscafo offre panorami unici sulle coste dell’isola grazie ai numerosi spazi esterni. Sciacca, Ragusa, Catania o Milazzo: ecco la soluzione per conoscere da vicino una delle più sorprendenti isole d’Italia, conciliando acque trasparenti e attrazioni che meritano almeno un viaggio nella vita.

Barche a motore – Campania

Chi ama la Campania lo sa, dall’acqua è tutto ancora più magico. D’altronde, gran parte della vita di questa regione trascorre lì, tra le onde del mare e sotto il caldo sole estivo. Proprio per questo motivo, non c’è alternativa: per non smettere di lasciarsi sorprendere bisogna stare in mare. La prospettiva cambia, i tempi si dilatano, la Costiera Amalfitana accoglie nel suo silenzio coinvolgente tanto da far dimenticare tutto. Niente di meglio quindi di una barca a motore per scoprire le gemme da Salerno a Sorrento, lungo oltre cinquanta chilometri di faraglioni rocciosi e insenature a picco sul mare. A bordo di un cabinato dagli spazi raffinati e prendisole spazioso, dove respirare il profumo intenso di limoni e lasciarsi accarezzare dalla brezza marina non sarà mai stato più piacevole.

Yachts – Sardegna

Chiudere gli occhi e immaginare di navigare in una lussuosa esperienza sul mare. Riaprirli e scoprire che il sogno può diventare realtà con Click&Boat è quello che si meritano tutti coloro che non vogliono rinunciare al comfort neanche in vacanza. Navigatori esperti al servizio di viaggiatori che amano il gusto ricercato per una vacanza glam, dove i luxury details degli arredi che sposano il design raffinato e contemporaneo delle imbarcazioni saranno il fiore all’occhiello delle vacanze in yachts offerte dalla piattaforma. Dove se non in Sardegna?! Viaggiare con l’azienda leader nel noleggio di imbarcazioni online significa vivere una vacanza irripetibile tra le province di Olbia, Cagliari, Oristano e Sassari, tra le acque dell’isola dal mare cristallino.

Gommone – Liguria

Per i veri esploratori non c’è nulla di meglio che andare alla scoperta delle acque al largo della costa a bordo di un gommone. Che sia un hobby o una semplice avventura, l’imbarcazione offre il plus di poter navigare liberamente senza problemi burocratici e senza l’obbligo di possedere una patente nautica per i modelli fino a 40cv. Nel massimo della privacy, lo scafo concede il lusso di godere a pieno del Mar Ligure, delle sue coste e dei caldi raggi di sole, lasciandosi sorprendere dalle caratteristiche calette inaccessibili da terra.

Quello di Click&Boat è un invito a ripensare le proprie vacanze estive e, perché no, a sperimentare modalità alternative per vivere al suo massimo la stagione preferita dagli italiani. Quello dei prossimi mesi sarà infatti un turismo consapevole, che rispetta la natura, la bellezza della penisola ma anche dei rigidi standard di sicurezza. Per la piattaforma di renting la sicurezza sanitaria è il tema centrale per cui si batte in prima linea, con lo scopo di garantire a tutti i passeggeri il massimo della tranquillità in viaggio. Tutte le imbarcazioni sono infatti soggette ad accurati processi di sanificazione, tra cui quello a base di ozono. Un trattamento biologico in grado di pulire e disinfettare in modo efficace ogni area e locale della barca. Con queste premesse, nessuna preoccupazione sarà ammessa a bordo: in valigia saranno accettati solo creme solari, costumi e una buona dose di energie positive, in pieno stile Click&Boat.

