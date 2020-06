I Familienhotels Südtirol sono pronti a ripartire per regalare alle famiglie un’estate all’insegna del relax e del divertimento nella natura. In vista dell’arrivo della stagione più bella dell’anno, le 25 strutture del gruppo specializzato nella vacanza a misura di famiglia in Alto Adige annunciano le date ufficiali di apertura in cui torneranno ad accogliere grandi e piccini con la consueta cura e professionalità e la garanzia di elevatissimi standard di sicurezza ed igiene. Per consentire alle famiglie di vivere il proprio soggiorno in totale serenità e protezione, i Familienhotels Südtirol hanno adottato tutte le misure necessarie come l’uso di mascherine, disinfezione regolare di tutte le aree, assistenza ai bambini in piccoli gruppi.

