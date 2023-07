Se si è dei veri avventurosi che amano circondarsi di natura selvaggia e scoprire calette nascoste allora la Sardegna è la meta giusta. L’anima selvaggia e indomabile di quest’isola renderà il proprio viaggio indimenticabile. Per scoprire queste zone dell’isola si dovrà andare distanti dai soliti flussi turistici e l’ideale sarebbe muoversi in auto perché alcune aree sono difficili (se non impossibili) da raggiungere con i mezzi pubblici. Si potranno fare escursioni nei boschi e nelle aspre montagne sarde oppure fare dei tour in kayak alla scoperta di calette e grotte nascoste, o ancora scoprire le bellissime dune di Piscinas e la Marina di Arbus. L’isola sarda offre tantissime opportunità di svago per chi cerca una vacanza avventurosa. Scopri online orari e disponibilità dei traghetti per la Sardegna per viaggiare in modo sicuro e rilassato con la tua auto e preparati all’avventura.

Una vacanza alternativa

Sicuramente quella nella Sardegna più selvaggia è una vacanza diversa dalle altre. Se non si vuole portare la propria auto si può semplicemente noleggiarne una appena arrivate al porto con il traghetto. Infatti solamente viaggiando con la macchina potrete scoprire le zone più selvagge e nascoste della Sardegna. Si potranno così scoprire spiagge splendide e poco frequentate come quella già citata di Piscinas con le sue dune e la sua acqua cristallina, circondata da natura incontaminata, ideale per entrare in contatto con la natura perché avvolta dal silenzio.

Se si è amanti della pace e della tranquillità, poi, si deve assolutamente vedere la spiaggia di S’Orologiu, un posto che è rimasto congelato nel tempo attorniato da un verde lussureggiante e una bellissima spiaggia con acqua cristallina. Se si è amanti del trekking non ci si può perdere il Supramonte Sardo, ossia la zona che copre Baunei, l’Ogliastra e Urzulei. Qui si possono ammirare non solo bellissime calette nascoste ma anche i Canyon e le montagne, visitando poi anche la gola più profonda d’Italia che è conosciuta come Gorropu. Poi si può scendere giù sino a Cala Goloritzè, una spiaggia tra le più belle che si possono ammirare in questa meravigliosa isola. Oltre a queste due bellezze naturalistiche si può visitare l’antico villaggio nuragico di Tiscali dove ci si può immergere tra storia e Nuraghe imponenti. Un consiglio è quello di contattare le guide naturalistiche della zona e andare insieme a loro: conoscono il territorio benissimo e anche la sua storia e le sue leggende.

Il trenino verde è la scelta ideale per scoprire la Sardegna selvaggia old style. Infatti a bordo del treno si ha come la sensazione di venire catapultati indietro nel tempo, nel periodo del Far West. La grande locomotiva fumante che trascina i vagoni che al loro interno sono realizzati tutti in legno, così come la seduta (è consigliato portarsi un cuscino). Questo piccolo treno percorre in lungo in largo il territorio mostrando tutta la meraviglia dell’isola.

Cosa portare con sé quando si sceglie una vacanza avventurosa?

Nella valigia sicuramente non devono mancare le scarpe da trekking, così come gli indumenti tecnici e un piccolo kit di pronto soccorso. È bene portare sempre con sé uno zaino da cammino, che ha solitamente una capienza di 40 L. Da non dimenticare poi delle scarpe comode per rilassare i piedi dalla lunga camminata, i medicinali generici, che possono aiutare in qualsiasi vacanza, e la bottiglietta o il thermos di acqua.