Il 15 agosto si avvicina e se per molti questa festa è sinonimo di spiaggia, mare e falò per tanti altri è l'occasione giusta per visitare città d'arte libere dal traffico e dalla calca, Firenze è la città giusta dove trascorrere questi giorni: una passeggiata tra i meravigliosi giardini, una gita fuori porta o una serata al cinema all'aperto, nella città del Giglio ci sono tantissime opportunità per festeggiare il Ferragosto 2023.

Bella d’inverno ma anche d’estate, affascinante di giorno ma anche di notte, romantica, divertente e frizzante, Firenze è una città magica ed unica nel suo genere. Durante l’estate il capoluogo Toscano diventa ancora più affascinate e si anima di numerosi eventi, nella settimana di Ferragosto offre tante opportunità per divertirsi, conoscere e scoprire. Trascorrere qui qualche giorno di vacanza è l’occasione giusta per visitare musei solitamente affollati, per fare una gita fuori porta, ma anche per bere un cocktail sulle sponde dell’Arno ammirando gli affascinanti tramonti infuocati.

5 attività da fare a Firenze:

Visita ai Musei: Firenze custodisce gelosamente alcuni dei capolavori più belli del mondo, il periodo estivo è il momento migliore per rifarsi gli occhi tra le opere di Giotto, Botticelli, Leonardo, Caravaggio e tanti altri: nessuna fila, nessuna calca davanti le opere esposte e tutta la tranquillità nel seguire i percorsi segnalati. Chi decide di visitare Firenze ha un’ampia scelta, sicuramente non può mancare una vista agli Uffizi, ma anche a Palazzo Pitti con la sua Galleria Palatina che ospita i quadri appartenuti alla famiglia dei Medici, oppure Palazzo Strozzi, che con le sue mostre temporanee è capace di far rivivere ogni epoca storica fino ai giorni nostri.

Cinema all’aperto: L’estate in Toscana si traduce con lunghe giornate assolate e fresche serate, il momento serale è perfetto per rilassarsi guardando un film sotto le stelle. In location da sogno come il chiostro del Museo Novecento o la splendida terrazza belvedere di Villa Bardini verranno allestiti i cinema all’aperto con una ricca programmazione: verranno trasmessi, infatti, i migliori film d’autore della stagione appena trascorsa ma anche importanti pellicole ancora inedite. Nel chiostro del Museo Novecento, in occasione del centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, si terrà un omaggio al poeta con un’intervista esclusiva ad Ascanio Celestini, firma autorevole del giornalismo fiorentino che ha condotto un’attenta ricerca per raccontare i momenti più importanti di un pezzo di storia e narrarli nel suo spettacolo “Museo Pasolini”.

Passeggiata tra i giardini: Firenze è una città di pietra solo a prima vista, tra gli edifici, i palazzi storici ed i musei si nascono tante oasi verde ricche di alberi, fiori e piante meravigliose. Dietro piazzale Michelangelo sorge il Giardino delle Rose, appena si varca il cancello di ingresso si ha la sensazione di entrare in un mondo incantato e fatato fatto di specie diverse di rose, spesso molto rare o antiche. Questo giardino, inoltre, offre una suggestiva vista panoramica su tutta la città. Passeggiando lungo l’Arno tra Ponte Vecchio e la Galleria degli Uffizi, al di là del fiume si potrà notare un bellissimo giardino: è il giardino Bardini, un parco terrazzato ricco di fiori e di sentieri che arrivano in cima alla collina.