Si alza il sipario sul Festival del Turismo Esperienziale in programma oggi e domani a Roma nel Centro congressi dell’Hotel Pineta Palace. L’evento si svolge in concomitanza con la 42^ Giornata mondiale del turismo proclamata proprio il 27 settembre, dalla Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO).

La manifestazione rappresenta un importante momento di valorizzazione, promozione e commercializzazione della offerta turistica, italiana ed estera, caratterizzata dalle varie forme di esperienzialità e coinvolgimento dei visitatori nelle relazioni con l’ambiente naturale e la vacanza attiva, con i produttori artigianali e agroalimentari, con le comunità e le tradizioni locali.

Il Festival, che ha avuto il patrocinio istituzionale di ENIT, Regione Lazio e Comune di Roma, si avvale anche di un ampio partneriato nazionale che comprende la Fiavet, Federalberghi, Federturismo, CNA Turismo, Agriturist, Terranostra, Campagna Amica, Città del Vino, Movimento Turismo del Vino, UNPLI Pro Loco, FederParchi, FederCammini, Italian in Italy, SKAL International Roma, GIST Gruppo Italiano Stampa Turistica.

Oltre al Forum inaugurale di Martedì 27 settembre – Giornata Mondiale del Turismo UNWTO – la manifestazione prevede anche diversi Meeting, Convegni e Seminari, oltre ad una grande area espositiva pronta ad accogliere il workshop tra i 70 Espositori/Seller presenti e gli oltre 100 Buyer italiani ed esteri accreditati.

Non mancano momenti di degustazione di prodotti tipici regionali e lo svolgimento della seconda edizione della Rassegna di cortometraggi “Corto & Promo”, con la premiazione di tre realtà partecipanti.

<<Stiamo riscontrando un grande interesse per questa edizione, da varie regioni italiane – ha sottolineato Nicola Ucci Direttore del Festival – Chi vorrà partecipare potrà scoprire un mondo di offerte turistiche, di località ed aziende, di grande qualità ed interesse. Molte di queste realtà sono ancora da scoprire a livello turistico. Ringrazio i nostri Partner, istituzionali ed associativi, per il contributo dato e preannuncio che, durante i lavori del Festival, sarà presentata una importante novità già per la prossima edizione 2023 del Festival.”

Per il programma completo delle due giornate del festival cliccare su Programma definitivo