Si avvicina l’autunno e la natura dell’Altopiano della Paganella inizia a tingersi di nuovi colori, dall’arancione al rosso intenso, che si mescolano al verde delle piante perenni e alle mille sfumature delle Dolomiti regalando panorami mozzafiato.

Non fa eccezione il Parco del Respiro di Fai della Paganella, luogo ideale dove praticare una delle attività più affascinanti tra quelle che si possono vivere sul territorio: il Forest Bathing o il “Bagno di Foresta”, una pratica che contribuisce al raggiungimento del benessere psico-fisico grazie all’immersione totale nella natura.

Per celebrare questo periodo dell’anno e le nuove tinte della faggeta è nato Foliage – I colori del bosco e dell’anima: una due giorni di eventi che, sabato 7 e domenica 8 ottobre, animerà il Parco del Respiro, tra Forest Bathing per grandi e piccini, musica, racconti, cinema e camminate lungo i sentieri.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma per festeggiare l’arrivo della nuova stagione insieme a Dolomiti Paganella.

Per tutta la famiglia: il Baby Forest Bathing al Parco del Respiro

Tra gli incantevoli alberi e i magici abitanti del Parco del Respiro, il Baby Forest Bathing prevede una totale immersione nella natura e permette ai più piccoli di vivere appieno e da vicino il foliage e i cambiamenti del bosco. I bimbi e le loro famiglie potranno conoscere il parco attraverso i racconti narrati tramite cuffie wireless, per un’esperienza intima e immersiva, nel rispetto dell’ambiente circostante. In occasione dell’evento, sarà inoltre possibile camminare a piedi scalzi lungo un percorso creato appositamente con elementi naturali come legno, pigne, sassi e cortecce.

Per gli appassionati di musica: il concerto Cadenza d’autunno tra foglie e note

Utilizzando il linguaggio universale della musica, il concerto Cadenza d’autunno tra foglie e note è un appuntamento che vuole salutare la nuova stagione e celebrare i suoi colori. Protagonisti saranno il cantautore e compositore Giorgio Gobbo, amante della montagna e “contadino immaginario che suona la chitarra”, e la violoncellista Anna Maria Moro, diplomata al Conservatorio ma da sempre alla ricerca di un linguaggio personale che mescoli musica e arti.

Per i cinefili: il cinema dedicato ai protagonisti della montagna

Il rapporto tra uomo e natura viene esplorato anche attraverso la settima arte e, in particolare, con la proiezione del film L’Ors, di Alessandro Abba Legnazzi e presentato al Trento Film Festival 2023. La pellicola racconta di come l’uccisione dell’orso M13, in Val Poschiavo, abbia fatto sprofondare l’intera comunità nel caos, tra divisioni interne, paura e battaglie legali. Cinque le narrazioni che si intrecciano e fanno riflettere sulla delicata convivenza tra uomo e orso in una natura sempre più antropizzata.

Per chi è alla ricerca del benessere: Forest Bathing d’autunno

Uno dei periodi migliori dell’anno per praticare il Forest Bathing è proprio l’inizio dell’autunno, quando ai benefici dati dai monoterpeni si aggiungono quelli della cromoterapia. Il fenomeno del foliage, con i suoi colori, è infatti un vero e proprio toccasana: tra il rosso associato al calore e all’energia, il giallo che trasmette felicità e buonumore e l’arancione che favorisce la pace interiore, la serenità e la trasformazione. Per questo, nella due giorni dedicata al foliage, non poteva mancare un Forest Bathing d’autunno, un evento che prevede un’immersione sensoriale attraverso pratiche che coinvolgeranno tutti e cinque i sensi.

Per gli amanti della montagna e delle storie: il Teatrekking

Il Teatrekking è l’esatto punto di incontro tra il teatro e la montagna: ci si mette in cammino, in silenzio, e nei momenti di sosta si lascia spazio alla condivisione, alle parole e ai racconti. Per salutare l’autunno, la Compagnia S-legati organizza “La carne dell’orso”: un teatrekking che, attraverso le parole di autori come Sepúlveda, Calvino, Levi e Chatwin, lette e condivise lungo il percorso, affronterà alcuni dei grandi temi legati alla montagna. L’evento si concluderà con un brindisi.

Per maggiori dettagli, informazioni pratiche e orari, consultare il programma completo disponibile su Parcodelrespiro.it.