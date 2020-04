La cultura come arma per combattere il COVID-19. La città di Francoforte vi invita alla sua scoperta anche da lontano grazie ad una serie di esperienze virtuali che ha raccolto in questa sezione del sito. Nella pagina sono presenti una serie di link digitali che permettono agli amanti dei viaggi, ma anche dell’arte e della musica, di visitare musei, ascoltare orchestre e persino passeggiare nel famoso quartiere Dom-Römer.

