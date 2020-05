E’ una grande iniziativa quella che I Palazzi, la collezione di Historic Experience Hotels in Italia, ha deciso di creare e lanciare, in un momento storico in cui il settore dell’ospitalità è duramente colpito: I PALAZZI HANNO UN CUORE, l’apertura degli hotel in Italia per offrire un soggiorno gratuito a chi è stato ed è in prima linea, nell’emergenza sanitaria attuale.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram