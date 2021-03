Estay è una startup nata con l’obiettivo di semplificare la vita dei

proprietari di casa e garantire un servizio 5 stelle agli ospiti: dalla

contrattualistica, alla manutenzioni e pulizie, dagli scatti fotografici

professionali alla gestione degli ospiti, Estay si occupa di tutto.

A oggi l’azienda vanta 130 proprietà nel sud della Sardegna. Il numero è però in costante crescita e per il 2021 l’obiettivo è l’espansione in tutta l’Isola.

Il 2020

non è solo stato l’anno della pandemia ma anche quello che ha fatto riscoprire le bellezze dell’Italia, infatti secondo l’ultimo bollettino Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) 1 , il 59% della popolazione ha effettuato almeno un periodo fuori casa nell’estate scorsa. La vacanza ricercata nel 2020 dagli italiani post lock-down ha visto prevalere la voglia di mare (60%) che alla fine ha addirittura doppiato la vacanza in montagna (30%) e quellanaturalistica (25%). L’estate scorsa ha purtroppo visto la mancanza dei turisti stranieri, ma nel 2019 il Belpaese è stato il quarto più visitato al mondo con un numero pari a 217,7 milioni di presenze straniere 2 .Questi numeri sono certamente la conferma che il turismo è pronto a ripartire in tutta sicurezza, ed è su questi presupposti che Estay si presenta al mercato.Estay (https://estay.it/) è un progetto nato a giugno 2018 da cinque ragazzi, Enrico Bertini, Nicola Sabiu e Giovanni Molinari con un Master in Five Stars Hotel Management alla LUISS Business School e diverse esperienze in importanti realtà di hotellerie, Michelangelo Soru, e Giada Orrù, laureati a Cagliari e con un altro percorsoimprenditoriale alle spalle, tutti insieme con l’obiettivo di rivoluzionare l’universo degli affitti in Sardegna.In Sardegna le seconde case sono circa 300.000, che potrebbero generare un fatturato fino a 6 miliardi di euro e la mission dei cinque fondatori è proprio quello di rendere il turismodelle seconde case più organizzato, sostenibile e attrattivo. Estay nasce infatti dall’esigenza di migliorare la gestione delle strutture ricettive di qualsiasi tipo, scardinando il vecchio concetto di affitto breve dove è il proprietario dell’immobile ad assumersi tutte leresponsabilità e i problemi. Proprio per venire incontro alle esigenze dei padroni degli immobili e farli risparmiare su costi fissi a loro carico, Estay ha siglato importanti convenzioni con aziende leader in Italia, come una che permette di avere fonti di energia 100%rinnovabili e a basso costo, un’altra che permette di stipulare un assicurazione sull’immobile a copertura dei danni e che assicura pronto intervento.In cosa consiste EstayAd oggi Estay conta circa 130 proprietà, che stanno però continuando a crescere.La società di property management offre ai proprietari la possibilità di massimizzare il rendimento dei loro appartamenti e seconde case attraverso gli affitti turistici. Il team di Estay si occupa della creazione dell’account sul sito; del servizio di home staging (setfotografico professionale); dell’aggiornamento delle tariffe (revenue management); delle pulizie e della gestione degli ospiti. Ai proprietari, inoltre viene data la possibilità di accedere ad una piattaforma in cui possono verificare in tempo reale prenotazioni, prezzi e rendite dell’immobile.Le proprietà, che hanno tutti elevati standard qualitativi, vengono quindi inserite all’interno di un vero e proprio sistema di ospitalità turistica, realizzato in modo professionale grazie a tecnologie avanzate e a importanti partnership industriali. Inoltre, le case e le ville vengono pubblicate anche nei principali portali online come Airbnb e Booking.com.Al fine di ampliare la presenza sul territorio sardo e fare networking con chi già svolge questo mestiere, Estay ha creato una rete di Local Manager, professionisti con esperienza nel mercato degli affitti, il cui ruolo principale è la gestione del cliente e delle sue esigenze:dall’accoglienza, alle richieste di supporto in caso di problemi tecnici nelle case, fino al check-out. Un’assistenza costante e puntuale che ricalca un vero e proprio servizio di concierge, tipico delle strutture di lusso. Estay parallelamente coordina i Local Manager e si occupa di gestire le prenotazioni, gli annunci e tutta la fase organizzativa prima del check-in.“Questa attività è una sfida quotidiana, che è stata particolarmente intensa lo scorso anno a causa della pandemia che ha fortemente penalizzato il settore del turismo. Siamo tuttavia soddisfatti dei risultati ottenuti perché abbiamo quadruplicato il numero di immobili gestiti e comunque siamo riusciti a fatturare più del 2019. Per noi Estay non è solo business ma vuole essere anche una scelta etica. Infatti grazie al nostro lavoro abbiamo l’ambizioso obiettivo di generare un triplice valore: ai turisti garantiamo un servizio efficace e professionale, ai proprietari un rendimento su immobili che essendo spesso completamente inutilizzati rappresentano solo un costo e all’isola stessa grazie all’assunzione di professionisti locali e all’attrazione di un turismo di alto livello, grazie alla gestioneprofessionale degli immobili”- racconta Enrico Bertini, fondatore di Estay.Obiettivi 2021Estay si è posta diversi obiettivi per il 2021 tra cui presidiare nuove nicchie di mercato e ampliare il numero delle proprietà grazie al supporto dei Local Manager. Ad oggi collaborano 3 Local Manager, concentrati soprattutto nella parte Sud della Sardegna, ma entro l’estate puntano ad averne 10.E’ anche prevista l’apertura di una nuova sede centrale ad Alghero, oltre a quella già presente a Cagliari. Inoltre nell’ottica per destagionalizzare il turismo nell’isola si sta dando la possibilità di stipulare affitti di medio lungo termine, di 3/4 mesi, a prezziconcorrenziali e con la formula “all inclusive”, proprio come negli affitti brevi.Infine, per tutto il 2021, Estay abbatte la commissione dei proprietari (vecchi e nuovi) al 20%, al fine di recuperare la redditività persa a causa del covid.