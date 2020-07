L’Italia riparte anche nel senso letterale del termine, con un’iniziativa senza precedenti ideata per far “vivere” il nostro territorio e le sue meraviglie. Con il fattivo sostegno di due dei nostri più grandi promotori turistici (Convention Bureau di Roma e del Lazio e Destination Florence Convention & Visitors Bureau), da venerdì 3 luglio ogni settimana alle ore 8.00 partiranno quattro vintage tour, in modalità self drive, rivolti a turisti italiani e stranieri – non per caso tutto comincia con l’effettiva riapertura delle frontiere.

