Bressanone in Alto Adige, la Plose e le montagne circostanti sono pronte ad accogliere gli amanti della natura, le famiglie, gli escursionisti e i ciclisti sulla montagna di casa e sulle montagne vicine dopo la pausa di Covid19. La cabinovia della Plose sarà in funzione tutti i giorni dal 22 maggio dalle 9 alle 18 e garantisce un’esperienza naturale indescrivibile con tutte le precauzioni di sicurezza necessarie. Vendita online di corse in montagna e a valle, biglietti giornalieri e bike pass con ritiro presso le cassette di raccolta 24 ore su 24, così come la prenotazione online di noleggio bici e attrezzatura sono solo alcuni degli aspetti che contribuiscono a garantire una vacanza sicura a Bressanone e sulla Plose.

“A Bressanone e sulla Plose abbiamo la fortuna di essere circondati da tanto spazio e natura”, dice Werner Zanotti, direttore della Cooperativa Turistica di Bressanone. Soprattutto ora si può garantire un buon livello di sicurezza. Il benessere dei visitatori e dei dipendenti è l’obiettivo principale. Il lavoro è in pieno svolgimento per essere ben preparati per il segnale di partenza e per permettere esperienze e momenti unici entusiasmanti.

Sicurezza e ospitalità

Sentieri escursionistici ben segnalati e ben curati, piste ciclabili fluide, veloci mountaincart, baite rustiche e l’ospitalità altoatesina sono il cuore della Plose. I gestori dei rifugi attendono più che mai i loro ospiti e hanno ideato soluzioni innovative per accogliere i visitatori rispettando le misure igieniche necessarie, ma sempre con molto cuore.

Le aree di seduta all’esterno delle baite sono state appositamente predisposte per essere invitanti e confortevoli, in modo da poter gestire la limitata capienza all’interno. Inoltre, la gerla da picnic della Malga Rossalm vizierà i visitatori con prodotti agricoli locali. La gerla, una sorta di cesta in legno da portare sulle spalle, ai tempi dei nonni era un classico per trasportare ogni genere di prodotto sull’alpeggio. I nuovi giovani gestori, Christoph e Werner, l’hanno riportata in vita, facendola realizzare a mano da loro padre in legno locale di betulla e cirmolo. Questa pratica cesta in legno contiene una coperta da stendere sull’erba, deliziose specialità fatte in casa o di produttori locali e tutto ciò che fa battere il cuore degli amanti dei picnic. Questa è prenotabile e può essere facilmente portata con sé e gustata negli appositi punti panoramici intorno al rifugio.

Anche quest’estate non dovrete rinunciare al noleggio di attrezzature sportive, biciclette ecc. Le aziende della Plose si stanno preparando alla riapertura e garantiscono i più alti standard di sicurezza.

Novità sul WoodyWalk

Escursioni in montagna con tutta la famiglia, dove il divertimento di grandi e piccini è garantito. Divertenti giochi nella natura, splendide panoramiche sulle Dolomiti, piacevoli soste e un po’ di movimento, tutto questo si può trovare sul circuito WoodyWalk. Come prima parte del Sentiero panoramico delle Dolomiti, questo percorso circolare, adatto ai passeggini, offre una vista magnifica sul gruppo delle Dolomiti con il Sass da Putia, le Odle e le note montagne della Valle d’Isarco meridionale. Il nuovo highlight tra le molte stimolanti possibilità di gioco lungo il WoodyWalk è il Woody Flipper. In questa nuova installazione si può sperimentare giocosamente il viaggio dell’acqua. Insieme al Ploseblitz, al carro trainato da buoi e alle altre stazioni d’avventura, offre un sacco di divertimento e intrattenimento. E a partire dalla fine di luglio, tutti possono aspettarsi un nuovo tratto di sentiero che porta dal lago di montagna alla Rossalm.

Il piacere sostenibile della natura

Le montagne di Bressanone sono tante cose: un luogo di desiderio, un’esperienza naturale, una regione ricreativa e un habitat per persone e animali. Non basta parlare di sostenibilità e consapevolezza. Le destinazioni e la natura stessa dipendono ora dal contributo di tutti. I visitatori e le visitatrici sono invitati a smaltire con cura i rifiuti e a non lasciare tracce lungo il sentiero. La maggior parte delle persone capisce che la plastica non dovrebbe essere smaltita in natura, ma anche i “rifiuti organici”, cioè i fazzoletti usati o le bucce di banana, non dovrebbero essere lasciati accanto al sentiero. Non è solo un problema visivo, ma spesso anche ecologico. A volte ci vogliono diversi anni per degradare anche i “rifiuti organici”. Durante questo periodo, gli animali e la natura possono essere gravemente danneggiati.

La consapevolezza ambientale delle persone è attualmente più alta che mai, così come la sensibilità sul consumo di imballaggi usa e getta. Per questo motivo, nel 2019 alcune aziende selezionate della Plose hanno lanciato una campagna per vietare tutte le bottiglie d’acqua di plastica dalla montagna locale di Bressanone. Intendono incoraggiare i visitatori a portare le proprie bottiglie e a riempirle presso le fontane d’acqua potabile segnalate sul posto. In alternativa alla plastica monouso, è possibile acquistare una bottiglia in acciaio inox in loco e riempirla in tutte le fontane di acqua potabile contrassegnate, così come negli stabilimenti della Plose. In modo che tutti diano il proprio contributo. Per acqua a chilometro zero con qualità – per il nostro ambiente! www.brixen.org/km0.

Passeggiare e pedalare senza pensieri

I nostri visitatori non sono soli neanche quest’estate. Per i visitatori individuali abbiamo selezionato dei suggerimenti per le escursioni che possono essere esplorate di propria iniziativa. Per tutti coloro che vogliono vivere una vacanza spensierata a tutto tondo, quest’anno sono disponibili anche guide certificate per escursioni a piedi e in bicicletta, con le quali si possono vivere i luoghi più belli di Bressanone e dei suoi dintorni. Particolare attenzione è rivolta alle dimensioni di un piccolo gruppo, alle distanze appropriate e all’uso di una protezione per la bocca e il naso. I nostri sentieri sono luoghi d’incontro, un rispettoso incontro e un saluto amichevole esprimono questo.

I nostri consigli per le escursioni

Tour delle Tre Cime: Magnifico giro panoramico alle “Tre Cime” del massiccio della Plose. Un percorso superbo alla portata di molti lungo il crinale della Plose, la montagna di Bressanone. Il sentiero circolare parte e arriva alla stazione a monte di Valcroce. In una giornata è così possibile raggiungere ben 3 cime: il Monte Telegrafo, il Monte Fana e il Gabler. Per questa escursione non sono necessarie conoscenze in materia di arrampicata o di alta montagna, quello che serve è un po’ di resistenza fisica e un po’ di esperienza nel trekking. In circa 5 ore e mezza si percorre l’intero percorso di 13 km superando un dislivello di poco più di 810 m (sia in salita sia in discesa). Diverse le possibilità di sosta lungo il percorso. Che sia in uno dei rifugi attrezzati o su una coperta da picnic, ovunque vi fermiate sarete premiati con panorama incredibile.

Giro del Sass de Putia: Una classica escursione dolomitica intorno al massiccio del Sass de Putia. Dal Passo delle Erbe alla Val Badia e ritorno: il giro attorno all’imponente Sass de Putia è una delle più belle escursioni ad anello delle Dolomiti. Il sentiero lungo 14 km conduce attraverso un paesaggio vario, dai prati pianeggianti attraverso stretti sentieri di montagna fino all’impegnativa Forcella el Putia. Incluso anche: un panorama unico dal Fanes al gruppo delle Odle. Ogni secondo giovedì a partire dal 10 giugno è possibile prenotare un’escursione guidata presso Bressanone Turismo.

Giro panoramico in montagna sulla Punta Quaira. L’escursione in cima al Karspitz/Punta Quaira (2.517 m), la montagna locale di Varna con una magnifica vista sulla media Valle d’Isarco e Bressanone è particolarmente raccomandata durante la fioritura delle rose alpine in giugno. La Karspitze, che può essere raggiunta dal maso più alto di Spiluck/Spelonca, il Gostnerhof (tour di 10 km) o dal Wieserhof a Scaleres (circa 13 km di percorso), è una delle vette panoramiche più popolari nell’area di Bressanone. Ai suoi piedi, l‘accogliente Malga Zirmaitalm invita a fare una pausa ristoratrice.

Escursioni guidate:

Luoghi segreti e i tesori delle erbe: Ogni secondo giovedì a partire dal 17 giugno, una guida escursionistica vi conduce in luoghi segreti e baite rustiche dove la pace e la tranquillità dominano ancora il giorno. Il punto di partenza di questa escursione è la stazione di montagna della cabinovia della Plose, da dove sentieri deserti portano alla Malga Ochsenalm, un posto meraviglioso sopra il limitar del bosco. Dopo un po’ di ristoro si scende alla fattoria delle erbe aromatiche Schmiedthof a San Leonardo. Qui la padrona di casa Rita accoglie gli escursionisti per mostrare il suo giardino di erbe curate con amore.

Solitario lago di montagna: Lontano dai noti percorsi escursionistici, a Bressanone ci sono anche meravigliosi tesori naturali. Tra questi c’è il Lago Gelato. Nascosto nella tranquilla Valle di Scaleres vicino a Bressanone, il limpido lago di montagna è difficile da trovare. Ogni secondo martedì a partire dall’8 giugno facciamo un’escursione dalla frazione di Scaleres attraverso boschi e pendii mediamente ripidi fino al lago, che si trova al limite del bosco a 1.957 metri. Circondata da rose alpine e terreni erbosi fioriti, l’acqua del lago brilla al sole. Ci godiamo la freschezza e la bellezza naturale incontaminata e viviamo qualche momento di pace. Sulla via del ritorno a valle ci fermiamo in un piccolo rifugio alpino. Un servizio navetta da e per l’ufficio informazioni di Bressanone è incluso.

