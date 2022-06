A trainare le prenotazioni è fortissima la componente emotiva, soprattutto tra i single che durante la pandemia sono quelli che hanno patito maggiormente il “confinamento”. «È il fenomeno del “revenge tourism”, il desiderio vendetta/riscatto da parte di coloro che —dopo il periodo di grande austerità e restrizioni— sentono fortissimo il desiderio ed il bisogno di viaggiare» dicono gli esperti di Vamonos Vacanze, che appunto punta prevalentemente alla fascia di viaggiatori single, aumentando quest’anno anche gli investimenti.

«È stato un periodo sfidante in cui abbiamo lavorato su creatività ed apporto della tecnologia, aumentando i nostri investimenti. Abbiamo agito su più fronti: un sito web con offerte ad hoc per i single, più destinazioni e nuove esperienze che lasciano il segno» spiega Emma Lenoci. E si può oggi affermare che i numeri stanno ritornando massicci, tanto positivi da superare anche quelli del 2019.

Dopo un’iniziale concentrazione della domanda estiva sull’Italia, sono nuovamente in auge le destinazioni del Mediteranno più classiche.

«Il turismo per single è tornato a numeri da alta stagione con una domanda che è decisamente superiore a quella del 2019. Persiste la grande domanda per i gioielli italiani (+38%), con Sardegna, Sicilia e Puglia in testa; e salgono esponenzialmente i viaggi nei confini del Mediterraneo (+815%), con Isole Baleari ed Isole Greche in testa» spiegano gli analisti di Vamonos.

Così come si è rinnovato il fascino delle crociere (+429%) e di alcune mete extra-Ue (+322%), con il Mar Rosso in testa. E poi ancora —dopo la grande esplosione registrata durante il Covid— continuano ad andare forte le vacanze in barca a vela (+26%).

Il “claim” di Vamonos —che ne identifica anche il posizionamento— rimane «esperienze da vivere», con la doppia valenza di «esperienza» riferita al viaggio in sé e quella riferita agli eventi creati appositamente per i single e per i gruppi dagli esperti dell’azienda e poi resa concreta «sul campo» dai migliori tour leader che lavorano direttamente per l’azienda.

In queste «esperienze da vivere» l’individuo rimane sempre al centro di tutto. Ed è questo infatti il valore fondante di Vamonos Viaggi Eventi, insieme ai valori di eccellenza (sia in termini di qualità che di professionalità), creatività ed artigianalità (ogni viaggio è organizzato per fasce di età e ci si ritrova con persone affini che hanno voglia di esplorare), passione (cura dei dettagli) ed innovazione (tecnologia e sviluppo).

«Parte con noi chi è aperto a nuove conoscenze ed abbia voglia di raccontarsi e di ascoltare. Chiunque abbia voglia di uscire fuori dalla sua comfort zone e voglia invece farsi travolgere da una valanga di emozioni e sensazioni nuove» sintetizzano gli esperti di Vamonos Viaggi Eventi.

Tra le mete più convenienti di quest’anno —senza dover rinunciare proprio a nulla— spicca la vacanza a Sharm El Sheikh —una delle location più belle e suggestive del Mar Rosso— che sulla piattaforma Vamonos-Vacanze.it è disponibile ad un costo di appena 137 euro al giorno, quasi quanto una famiglia media spende in un giorno per andare al mare sotto casa, per una vacanza-esperienza dal 23 al 30 luglio 2022 (oppure dal 30 luglio al 6 agosto o dal 27 agosto al 3 settembre) con pacchetti che partono da 1.099 euro per l’intero periodo, tutto incluso.