In Italia abbiamo tantissimi Agriturismo, Casali e Ville Singole che costituiscono la filiera del Turismo Rurale con una ricettività di qualche milione di turisti. L’idea di effettuare una vacanza in un Agriturismo in Umbria o in una Villa in affitto in Umbria ci permette di rispettare le linee guida impartite per il dopo fase 2 e di trascorrere qualche giorno in completo relax lontano dallo stress cittadino e dagli assembramenti. La soluzione è molto più vicina di quanto pensate, l’Umbria, splendida regione dell’Italia centrale, rappresenta un patrimonio mondiale di cultura e tradizione offrendo a chi la visita paesaggi unici e una cucina sublime. Avendo un forte trascorso agricolo, la verde Umbria è nota in tutto il mondo per i suoi insediamenti rurali, i suoi Casali e i suoi Rustici. Vi sono strutture per tutti i gusti, vicine ai centri abitati oppure completamente immerse nella campagna. L’Umbria offre l’imbarazzo della scelta. Come non pensare però alla splendida Valle Umbra, vastissima area geografica piena di verde e vegetazione. In questi luoghi fioccano cantine, frantoi, borghi caratteristici e residenze storiche che danno vita a scenari suggestivi e romantici. Ettari di vigneti e uliveti contribuiscono a regalare prodotti genuini e di altissima qualità. Il fascino dell’Agriturismo in Umbria di queste strutture è unico, muri in pietra antica, camini e giardini con enormi distese di campagna, insomma uno splendido ambiente per gustarsi una vacanza con i nostri bambini e i nostri amici. I piccoli potranno scorrazzare nel verde e riposare in un ambiente tranquillo ma soprattutto sano. A rendere ancora più unica quest’esperienza ci sarà la gustosissima cucina Umbra. Oltre che una splendida selezione di vini e oli, troverete dei piatti tradizionali la cui preparazione è inalterata da generazioni. Oltre che esser famosa per la carne rossa, il Cuore Verde d’Italia offre una varietà di piatti tipici buonissimi, come gli Strangozzi al Tartufo, la Panzanella, il Pecorino e tanti altri. I dolci sono assolutamente da assaggiare, uno su tutti il Torciglione. Per gli appassionati di escursioni esistono tantissime tradizioni campestri che potranno immergervi nelle splendide radici della ricchissima cultura locale, solcando sentieri segnalati e lunghe piste ciclabili. Da questi meravigliosi angoli di paradiso ci si può facilmente spostare in visita verso le città più rinomate e storicamente importanti. Oltre alle splendide opere culturali di rara bellezza, queste città presentano spesso dei borghi e dei centri che sembreranno portarvi indietro nel tempo. Non hanno certo bisogno di presentazioni città come Perugia, Gubbio, Spoleto, Todi e Orvieto ma da non dimenticare cittadine come Spello, Bevagna, Montefalco, Rasiglia, e Castiglion del Lago. Essendo collegata benissimo sia alla linea ferroviaria che autostradale è facilmente raggiungibile da tutta l’Italia. Insomma, non vi resta che prenotare una vacanza in estate in Umbria.

