Con l’arrivo della bella stagione, è il momento di ripartire alla scoperta dell’Italia per un soggiorno in totale tranquillità. B&B Hotels, catena internazionale di alberghi con più di 500 hotel in Europa e 41 sul territorio nazionale, è pronta ad accogliere i viaggiatori nelle città più belle del nostro Paese, offrendo servizi di qualità superiore, al miglior prezzo garantito solo su hotelbb.com.

B&B Hotels Italia, in ottemperanza con il Decreto Rilancio in linea con la filosofia Only For Everyone va incontro alle esigenze degli Italiani e delle famiglie dando la possibilità di utilizzare il Bonus Vacanze estate 2020 nelle strutture sul territorio nazionale, per agevolare ed incentivare i soggiorni in Italia.

Il Bonus Vacanze prevede un contributo alle famiglie e ai single per trascorrere le vacanze dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 con un valore massimo di 500 euro, esclusivamente per prenotazioni dirette da parte dei clienti stessi o tramite agenzie di viaggio.

