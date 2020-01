Al mattino una partita di golf e nel pomeriggio un’escursione con le racchette da neve? In Ticino tutto questo è possibile. L’interazione di questi contrasti della natura, sole e ghiaccio, si vive solo nel Cantone che può vantare l’unico inverno mediterraneo della Svizzera. In questa stagione il Ticino offre una gamma di diverse opportunità destinata a intrattenere anche i visitatori più esigenti. Le sponde del Lago Maggiore e del Lago di Lugano vi invitano infine per un cappuccino in Piazza con vista sul lago e sulle montagne innevate che creano un contrasto con le palme e le camelie in fiore.

Escursione con le racchette da neve, al chiaro di luna

In cinque minuti la funivia, ideata dal famoso architetto Mario Botta, porta i passeggeri sulla Cardada. La montagna di Locarno, alta 1.340 metri, è forse il luogo più soleggiato in Svizzera. Con un equipaggiamento minimo e senza particolari conoscenze tecniche, potete visitare questo paesaggio da fiaba, ricoperto in inverno da un manto bianco, anche con le racchette da neve. Durante la gita di circa un’ora sull’Alpe Cardada, adatta anche ai principianti, si può fare una sosta alla Capanna Cardada, gestita da Theo Wittmann, ex giocatore professionista di hockey su ghiaccio. La montagna locarnese offre un’esperienza indimenticabile anche di notte, durante una gita con le racchette da neve al chiaro di luna. Una volta iscritti, i partecipanti incontrano la loro guida alpina alle ore 18, presso la stazione a valle di Orselina per un’escursione di due o tre ore in direzione della piattaforma panoramica di Cimetta che offre una vista magnifica sui paesi illuminati di notte intorno al Lago Maggiore, oltre ai pendii di Cardada e Cimetta illuminati dalla luna piena. Alla fine dell’escursione si potrà gustare una cena nel Ristorante Per informazioni: www.cardada.ch – www.cardada.ch

Trekking con i lama in inverno

In Ticino si può fare un’escursione con i lama anche in inverno. Il punto di partenza di questa speciale gita, disponibile da ottobre a maggio, è Losone-Arcegno. Da qui l’organizzazione Lamatrekking Ticino inizia le escursioni di mezza giornata o di una giornata, o anche trekking di due o più giorni, accompagnati dai loro sette lama. Grazie al carattere ludico di questa attività i bambini vi partecipano con entusiasmo. Gli accompagnatori a quattro zampe sono docili da tenere alla briglia e si lasciano accarezzare volentieri sul morbido pelo durante l‘escursione. I bambini possono così conoscere la mansuetudine dei lama e il comportamento di questi animali, che rendono il trekking ancora più attraente.

Telemarkada nella Valle di Blenio – vivere le origini dello sci

Al raduno Telemarkada, nella Valle di Blenio, si incontrano tutti gli anni gli appassionati di sci di tutta la Svizzera e da oltre confine. La tecnica dello sci Telemark, originaria della Norvegia, si è diffusa negli ultimi anni anche in Svizzera. Una sorpresa annunciata, infatti questo sport invernale è entusiasmante e ideale per le persone che amano muoversi nella natura e dispongono di una discreta forza, resistenza, capacità di coordinazione ed equilibrio. Il fine settimana dedicato al Telemark al Nara, che si svolgerà dal 7 all’8 marzo 2020 e giungerà alla sua 17a edizione, inizia il sabato con una corsa nostalgica, in cui i telemarker indosseranno l’abbigliamento norvegese storico, comprese le donne con la gonna e con i classici sci e bastoni di legno, scendendo lungo la pista con il loro inconfondibile affondo. Chi desidera provare personalmente per una volta questa tecnica di sci tradizionale, nello scenario innevato della Valle di Blenio, ne ha l’occasione la domenica. Il Telemark Club Ticino mette a disposizione gratuitamente l’equipaggiamento e comunica le istruzioni tecniche per scendere elegantemente dalla montagna con questa “tecnica dello sci a tallone libero” del Telemark. www.ssnara.ch

Aperitivo invernale nella botte di legno

La stazione sciistica di Campo Blenio, con i suoi otto chilometri di piste e tre impianti, è particolarmente adatta per le famiglie e per i principianti degli sci e dello snowboard. Per chi ama le escursioni invernali, ci sono sentieri ben marcati per passeggiare a piedi e con le racchette da neve, incontrando persino caprioli, lepri o scoiattoli. Per chi desidera coronare questa esperienza nella natura con un finale indimenticabile, è possibile abbinare l’escursione con le racchette da neve con un aperitivo in tinozza ed infine una cena nel Ristorante Fopp Zott. L’escursione di una o due ore (secondo le condizioni della neve) inizia alla stazione a valle di Campo Blenio, presso la scuola di sci, dove riceverete anche l’equipaggiamento. Attraverso la Pianchera si giunge nella Valle di Campo fino a Orsera. Da qui un sentiero porta, attraverso un bosco incantevole di larici, a Fopp Zott dove vi aspetta un bagno in una botte di legno con aperitivo all’aperto, sotto il cielo e con vista panoramica sul Sosto (2221 m), un monte a forma di piramide, e sulla grandiosa diga di Luzzone. Dopo la cena nel ristorante si torna al punto di partenza dell’escursione, seguendo lo stesso percorso. L’offerta è riservata a gruppi di almeno 10 persone, al prezzo di CHF 49 per persona, e include il noleggio delle racchette da neve, l’aperitivo nella botte di legno e la cena (bibite escluse). www.campoblenio.ch

