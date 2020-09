Gli operatori stanno progettando la stagione invernale e sono stati definiti i principali criteri di sicurezza, per garantire spensierate vacanze sulla neve.

Val Gardena, 07 settembre 2020 – Il 5 dicembre riapriranno le piste del comprensorio sciistico Val Gardena/Alpe di Siusi e del SellaRonda, inaugurando la stagione invernale 2020/2021.

In Val Gardena, in mezzo alle Dolomiti, Patrimonio mondiale UNESCO, si estende un’ampia area per praticare gli sport invernali che mette a disposizione 500 km di piste uniche, moderni impianti di risalita, 30 km di sentieri per escursioni e 115 km di piste per lo sci di fondo, da scoprire a piedi, con gli sci o con lo slittino.

Tuttavia, anche all’interno di un così vasto ambiente naturale non è sempre possibile evitare gli assembramenti e, per questo motivo, sono state definite le linee guida per proporre soluzioni in modo da rendere le vacanze invernali un momento alla natura, all’avventura, al riposo, ma anche all’insegna della sicurezza e senza troppi pensieri.

Di seguito riassumiamo brevemente le misure più importanti adottate:

• Gestione intelligente delle code nei punti di attesa

• Sanificazione quotidiana di tutte le cabine, dei WC e di altri spazi pubblici

• Installazione di pareti divisorie tra clienti e personale di vendita

• Maggiore frequenza di ski bus per evitare sovraffollamento

• ‘Steward’ che controlleranno e forniranno informazioni sulle misure di sicurezza in vigore

• Misure protettive nelle 65 accoglienti baite con servizio al tavolo. Le grandi terrazze soleggiate offriranno, infatti, un’ulteriore spazio all’aria aperta.

• Gruppi ridotti per le escursioni con ciaspole, a piedi e per le altre attività previste dal Programma Val Gardena Active con Guide locali.

• “Covid-19 Test Center Val Gardena” in valle per la valutazione casi sospetti e per il rilascio di attestazioni per il rientro a casa

• Chiamata di emergenza 24h – l’elicottero del servizio di soccorso “Aiut Alpin” staziona in Val Gardena

• Servizio d’emergenza che fornisce assistenza per cure e rientro a casa qualora si manifestino casi di Covid-19

• Collaboratori costantemen te aggiornati sulle misure Covid-19 in vigore tramite corsi di formazione interni, che indosseranmo dispositivi di protezione

• Possibilità di prenotate lo skipass in anticipo e di ritirarlo con comodità e in qualsiasi orario presso il “Ticket Box”. I box si troveranno all’ingresso degli uffici skipass (lo shop online sarà attivo dal 15 novembre). Molti hotel offriranno il Servizio Skipass.

• Possibilità di prenotate in anticipo l’attrezzatura sciistica, che sarà a disposizione appena arrivati.

• Possibilità di prenotate in anticipo le lezioni di sci, assicurandosi il posto in gruppi ridotti.

• Condizioni di cancellazione molto flessibili per l’alloggio

• Cancellazione gratuita in caso chiusura frontiere imposte dal Governo, in qualsiasi momento prima della partenza (Consigliamo in ogni caso di attivare la nostra assicurazione viaggi con protezione Covid-19)

• Rimborso completo noleggio sci e scuole di sci sino a 48 ore prima della partenza, per malati Covid-19 e accompagnatori.