LOS ANGELES – Se amate viaggiare lungo le interminabili strade degli Usa; se vi sentite un po’ cowboy e volete conoscere meglio le storie delle praterie del West e dei parchi americani; se sentite dentro di voi l’insopprimibile voglia di panorami infiniti e foreste mai viste, allora potete scaricare sul vostro smartphone l’app HearHere e partire per viaggi indimenticabili, anche senza dover attraversare l’Atlantico e volare fino in America. Con la suadente voce dell’attore di “Balla coi lupi” si potranno scoprire i segreti e le storie di angoli bellissimi della costa occidentale degli States, dalla California all’Oregon fino allo stato di Washington.

L’idea di creare un’app per chi ama viaggiare in auto, in caravan o in moto lungo le panoramiche strade americane e scoprire i territori a piedi tra i paesaggi naturali più scenografici del mondo è venuta all’attore americano Kevin Costner, che quest’estate con l’amico imprenditore Bill Werlin ha lanciato l’app “HearHere”. L’intento è di dedicare agli escursionisti e agli amanti del trekking un podcast con storie, racconti e curiosità sui luoghi che si attraversano viaggiando.

“Ogni luogo ha una storia. Ora ogni storia ha un luogo” è il motto dell’app pensata durante questi mesi di restrizioni dovuti all’emergenza sanitaria che hanno convinto il celebre attore a dedicare al proprio Paese un audio con 1.500 storie raccontate da narratori famosi come l’attore stesso e l’allenatore di basket Nba Phil Jackson, esperto di storia dei nativi americani.

Le storie narrate, infatti, riguardano temi come lo sport, la cultura, la musica e la geologia con nozioni che permettono di conoscere meglio il territorio e la sua gente; tutti argomenti che generalmente non si trovano nei libri, nelle guide di viaggio o nei siti web.

Il prossimo obiettivo dell’app è di arrivare a 10mila racconti che coinvolgono tutto il territorio americano e di portarla sui dispositivi Android.

Per maggiori informazioni: HearHere.com



