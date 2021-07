La straordinaria varietà e il carattere internazionale della regione di Innsbruck si rispecchia a meraviglia nello scenario gastronomico del posto. La vicinanza all’Italia si fa sentire. Un soffio di italianità si trova nel ristorante Il Convento, vero e proprio gioiello architettonico che ha saputo riunire, nei suoi particolarissimi ambienti, l’antica storia della città con l’architettura contemporanea. Oppure nella pizzeria Die Pizzerei. Altri accoglienti locali come il Sapori o La Cantina propongono un gustoso intermezzo italiano, mentre la trattoria pizzeria Due Sicilie porta a Innsbruck una gioia di vivere inconfondibilmente italiana.

Innsbruck, piccola metropoli tra le montagne, propone il meglio della cucina internazionale. Sushi, tailandese, indiano, cinese, coreano o nepalese. Sensei, Thai Li Ba, Noi, Jaipur, Miso e Himal sono solo alcuni dei numerosi ristoranti che propongono irresistibili delizie asiatiche.

Immancabile fermata per gli appassionati gourmet il mercato coperto Markthalle, dove si assaporano specialità di ogni tipo. Soultans propone un menu ricco di prelibatezze arabiche, Fisch Peer serve delizie di pesce pescate nelle acque di tutto il mondo, il Raffaele si dedica alla pasta in ogni sua accezione, il Franzose propone una vasta selezione di formaggi e di specialità da bistrò per un gustoso spuntino in perfetto stile francese, e, infine, l’eccellente cucina casalinga dell’Achleitner soddisferà appieno tutti gli amanti dei tradizionali piatti tirolesi.

Questi i criteri che sono alla base della cucina dei numerosi locali della regione di Innsbruck, che si contraddistinguono per la particolare attenzione che pongono all’atmosfera autentica, all’architettura tradizionale, alla regionalità e freschezza dei prodotti utilizzati. Grazie alla filosofia che sta alla base del loro lavoro, questi locali sono stati insigniti del pregiato sigillo conferito dall’associazione Tiroler Wirtshauskultur, che opera a sostegno della cultura tradizionale tirolese nelle trattorie. La trattoria Weisses Rössl e il ristorante Goldener Adler nel centro storico di Innsbruck, la trattoria Ägidihof di Igls, la trattoria agricola Zum Wilden Mann di Lans e la trattoria famigliare Stern di Obsteig sono solo alcuni dei locali gastronomici della regione di Innsbruck che vivono e lavorano all’insegna della più pura ospitalità del Tirolo, portando in tavola la loro terra sotto forma di indimenticabili prelibatezze in perfetto stile tirolese. Qui si possono infatti gustare freschissime delizie rigorosamente stagionali, raccolte dagli agricoltori locali, prodotti di prima qualità provenienti dalle acque della zona, dalle aziende e fabbriche di birra del posto.

Delizie a cinque stelle

I ristoranti d’eccezione insigniti dai preziosi cappelli e stelle Gault Millau propongono pietanze tradizionali, raffinate e pregiate. La regione di Innsbruck offre una scelta molto ampia anche tra questi locali. Ristoranti come il Schöneck, che sorge in un’incantevole e antica dimora nel cuore di Innsbruck, e il Die Weiberleit, un prezioso gioiello gastronomico nella località di Ranggen, portano in tavola piaceri del palato, raffinatezza e qualità. Anche i due rinomati locali Sitzwohl e Lichtblick, nel centro storico di Innsbruck, vantano un cappello e ben 14 punti Gault Millau, e coccolano i loro ospiti con una cultura gastronomica particolarmente attenta e curata. Infine, anche la caffetteria-ristorante Sacher del centro storico di Innsbruck, il locale Europastüberl e i due rinomati locali tradizionali Schwarzer Adler e Goldener Adler offrono l’occasione perfetta per trascorrere qualche piacevole ora davanti a ricche e invitanti tavolate.

