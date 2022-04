Turismo outdoor: l’Italia continua a crescere. Secondo l’ultimo report rilasciato da Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, nel 2022 il Bel Paese ha registrato una crescita del +900% rispetto al 2021. Se si considerano i numeri del pre-pandemia, il dato positivo è nuovamente confermato, considerato che nel primo quadrimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2019, l’incremento delle prenotazioni è pari al +14%.

Lo spaccato delle regioni italiane

Le regioni italiane più gettonate per il turismo outdoor sono, nell’ordine: la Toscana che, con le sue 48 strutture presenti su Pitchup.com, ha avuto un incremento delle prenotazioni pari al +1160% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; il Veneto che, con le sue 20 strutture ha registrato un aumento delle prenotazioni pari al +681%; la Lombardia che, con i suoi 18 siti di camping/glamping presenti in piattaforma ha migliorato le sue performance con un +824%; il Lazio, che con 12 strutture ha registrato un +520%; l’Emilia Romagna che, con le sue 13 location ha registrato un +950%. Numeri incoraggianti, che mostrano un vero e proprio switch nelle abitudini degli italiani e una tendenza sempre più accentuata a scegliere strutture di camping e glamping per sperimentare un turismo outdoor e sostenibile, grazie a Pitchup.com.