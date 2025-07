Il Mediterraneo è da sempre tra le mete preferite dai giovani italiani che desiderano vivere una vacanza all’insegna del sole, del mare cristallino e del buon cibo.

Utravel, travel brand nato nel 2018 all’interno di Alpitour World, ci ricorda che le mete più gettonate per l’estate dai giovani Gen Z e Millennials sono Corfù, Kos e Rodi in Grecia e Ibiza e Maiorca in Spagna che, con le acque limpide, le infinite occasioni di divertimento e i paesaggi mozzafiato, conquistano chi vuole staccare la testa dagli esami universitari o dalle email di lavoro per immergersi in esperienze indimenticabili.

Viaggiare per i giovani oggi infatti significa collezionare momenti autentici e irripetibili, più preziosi di qualunque oggetto, e riempire la galleria di foto e video da condividere con gli amici. I veri souvenir dell’estate mediterranea non si comprano: si vivono, si condividono, si ricordano.

Calamite, cartoline, tazze e cappellini sono passati di moda. La Gen Z è ufficialmente entrata nella “Souven-Era”: una nuova epoca in cui i souvenir di viaggio sono autentici, unici e raccontano una storia. Secondo il Global Travel Trends Report 2025, l’82% di Millennials e Gen Z sceglie souvenir che parlano davvero del luogo visitato e delle esperienze vissute, mentre per il 70% anche il percorso, un viaggio in treno panoramico, un tragitto in motorino o lunghe pedalate tra paesaggi naturali, è parte integrante e fondamentale del viaggio, tanto quanto la meta finale.

Quando i momenti diventano souvenir: le esperienze più amate dai giovani viaggiatori

Utravel ogni estate accompagna gli Utravelers nelle destinazioni più richieste del Mediterraneo. Viaggio dopo viaggio, ha collezionato, proprio a partire dalle loro storie, i souvenir immateriali più amati, e spesso inaspettati: piccoli grandi momenti, ricordi ed emozioni, che restano impressi più di una calamita sul frigorifero.

Chi sceglie di passare l’estate a Ibiza si porta a casa la colonna sonora di una notte al mercato di Las Dalias, tra le corde delle chitarre acustiche, bancarelle artigianali e risate sotto le stelle. Per coloro che tornano da Maiorca, è impossibile dimenticare la luce rosa di un tramonto visto da una delle antiche torri vigía lungo la costa.

A Corfù, il fascino dell’Old Town al crepuscolo, dopo una giornata al mare, colpisce per la sua semplicità: vicoli silenziosi, artigiani al lavoro e un gelato da gustare con gli amici. Chi viaggia a Kos racconta come il vento addosso, mentre si pedala tra uliveti e villaggi bianchi dell’entroterra, rimanga impresso sulla pelle, insieme al calore rigenerante di un tuffo nelle terme naturali di Embros, immersi tra i vapori e storia a cielo aperto.

Infine, a Rodi, la brezza fresca e silenziosa delle Sette Sorgenti, Epta Piges, lontano dalla folla, o la magia della Valle delle Farfalle, dove centinaia di ali colorate trasformano i tronchi degli alberi in un quadro vivente, regalano emozioni che non si possono raccontare.

La fotografia che emerge dalle esperienze degli Utravelers è un nuovo modo di vivere la vacanza, in cui le mete iconiche del Mediterraneo diventano lo sfondo di ricordi ed emozioni che restano ben oltre il viaggio. Spesso le avventure più belle nascono proprio dall’esplorare con curiosità e lasciarsi sorprendere da luoghi, storie e attività lontane dai trend, capaci di raccontare l’anima più autentica di ogni destinazione.