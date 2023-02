Il Ministero della Cultura e del Turismo Turco ha annunciato i risultati turistici del Paese per il 2022. Secondo i dati statistici, il numero di turisti che la Turchia ha accolto nel 2022 ha superato i 51,4 milioni, rispetto ai 51,8 milioni del 2019, anno record del periodo pre-pandemico. Con questi numeri la Turchia è diventata il terzo mercato turistico al mondo.

Mehmet Nuri Ersoy, Ministro della Cultura e del Turismo della Tükiye, ha annunciato oggi i risultati turistici del Paese nel 2022. Ersoy ha dichiarato: “Nel 2022 i dati relativi ai visitatori a livello globale si sono ripresi del 65% rispetto al periodo pre-pandemico, ma la Türkiye ha quasi raggiunto i suoi numeri pre-pandemici. La nostra crescita delle entrate turistiche è ancora più impressionante: nel 2022, le entrate turistiche della Türkiye hanno raggiunto il record di 46,3 miliardi di dollari, con un aumento del 19% rispetto al 2019. Questi risultati certificano che la Türkiye ha avuto un grande ritorno dopo la pandemia, e siamo fiduciosi di poter arrivare ad accogliere 90 milioni di turisti e di raggiungere 100 miliardi di dollari di entrate turistiche entro la fine del 2028”.

“La Tükiye aumenterà le sue attività di promozione globale e si concentrerà sulla sostenibilità”.

Mehmet Nuri Ersoy ha continuato: “Per raggiungere i nostri obiettivi nei prossimi 5 anni, ci concentreremo sulla diversificazione del mercato, sulla promozione globale e sul branding delle nostre regioni e dei nostri prodotti specifici e sulla creazione di un ecosistema turistico sostenibile”. La Turkiye è il primo Paese al mondo a firmare un accordo di collaborazione con il Global Sustainable Tourism Council (GSTC) a livello governativo. Il nostro accordo con il GSTC prevede un piano in tre fasi fino alla fine del 2030, entro il quale avremo un ecosistema turistico sostenibile al 100% nel nostro Paese. Le nostre attività di branding e promozione globale aumenteranno di anno in anno ed entro la fine del 2028 avremo un totale di 9 brand di destinazione e 20 sub-brand di prodotto che presenteranno l’intera offerta turistica e culturale del nostro Paese al mondo intero. Sosterremo la diversità e la continuità della comunicazione, operando così con un budget di 225 milioni di dollari per le comunicazioni di marketing entro il 2028″.

Nelle sue attività di promozione turistica, la Türkiye si concentrerà su alcune aree specifiche: la fede, la gastronomia, il turismo sportivo, con un’attenzione particolare al cicloturismo, e il MICE saranno i principali punti di forza. La Türkiye si concentrerà anche sul turismo della salute e sulla diversificazione dell’offerta turistica nelle sue 81 città per 12 mesi all’anno. Per quanto riguarda la creazione di punti di attrazione archeologica, la Turchia continuerà gli scavi archeologici nell’area di Taş Tepeler, il più antico sito neolitico del mondo, e lancerà nuovi parchi archeologici nei siti di Side- Antalya, Göreme-Cappadocia, Pergamo e Asklepion a İzmir e lungo la Via Licia.

Secondo i dati resi pubblici dal Ministero della Cultura e del Turismo sono oltre 420mila (+260% sul 2021) gli italiani che nel 2022 hanno scelto di viaggiare in Türkiye.