L’Europa vanta un’ampia offerta culturale, bei siti naturali e numerose proposte di svago, contando una serie di attrazioni turistiche adatte a tutti i gusti. Con così tanti luoghi d’interesse architettonico, si ti storici e musei rinomati, non c’è da stupirsi che molti paesi europei siano tra le destinazioni di viaggio più popolari al mondo.

Ma quali sono le attrazioni più popolari in Europa? Musement ha condotto un’interessante ricerca per scoprirlo. La piattaforma digitale, per prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha analizzato più di 4.200 attrazioni turistiche in Europa, per stilare una classifica delle 50 attrazioni più popolari del continente, in base al numero di recensioni ricevute su Google.

(Ulteriori informazioni sulle 50 attrazioni più popolari d’Europa: https:// blog.musement.com/it/ attrazioni-piu-popolari-europa /)

La Top 10

Fontana di Trevi, Roma (Italia), 345.237 recensioni. Con oltre 345.000 recensioni, la Fontana di Trevi è in cima alla classifica di Musement. Commissionata da Papa Clemente XII e progettata dall’architetto Nicola Salvi e successivamente da Giuseppe Pannini, è uno dei monumenti barocchi più iconici d’Italia, nonché la fontana più famosa di Roma. La Fontana di Trevi si trova all’incrocio di tre strade ed è il punto d’arrivo dell’Acquedotto Vergine. Oggi la visitano ogni anno migliaia di persone, per ammirare da vicino le imponenti sculture e lanciare una moneta in acqua, esprimendo un desiderio.

Colosseo, Roma (Italia), 330.361 recensioni. Anche il secondo posto della classifica va a un’attrazione italiana. Costruito tra il 72 e l’80 d.C. per ordine dell’imperatore Flavio Vespasiano, questo enorme anfiteatro poteva ospitare circa 50.000 spettatori. Durante il periodo di massimo splendore dell’Impero Romano, il Colosseo ospitò numerosi spettacoli, tra cui combattimenti tra gladiatori e battute di caccia. Tra gli eventi più importanti, i giochi inaugurali, che sono durati 100 giorni. Questo impressionante esempio di architettura romana è sopravvissuto ai secoli ed è in grado di stupire ancora oggi.

Torre Eiffel, Parigi (Francia), 328.972 recensioni. La Torre Eiffel è stata costruita per l’Esposizione Universale del 1889 e, nonostante dovesse essere demolita pochi anni dopo l’evento, la sua storia ha preso una piega diversa. Uno dei simboli più riconoscibili di Parigi, la torre richiama quasi 7 milioni di visitatori all’anno. Progettata dall’ingegnere francese Gustave Eiffel, è stata completata in due anni e, al momento della sua inaugurazione, era la torre più alta del mondo. All’epoca, per raggiungere la cima, i visitatori dovevano salire quasi 1.700 gradini a piedi. Oggi, fortunatamente, per godere della vista dal secondo piano (a 116 metri) e dalla cima (a 276 metri) è possibile usare l’ascensore.

Museo del Louvre, Parigi (Francia), 266.240 recensioni. Il Louvre ha aperto le sue porte al pubblico nel 1793, ma l’edificio, prima di essere un museo, era in origine una fortezza medievale, successivamente diventata palazzo reale. Su una superficie di oltre 60.000 m² sono esposte circa 35.000 opere d’arte. L’enorme collezione del museo, che comprende pezzi eccezionali come la Gioconda e la Venere di Milo, è una vera meraviglia. Nelle sue sale è possibile ammirare reperti d’epoca romana, greca ed egizia, arte islamica, sculture, dipinti e molto altro ancora.

Disneyland® Paris, Parigi (Francia), 259.696 recensioni. Situato a soli 32 km da Parigi, questo parco di fama mondiale si divide in due: Disneyland® Park e Walt Disney Studios®. Con oltre 50 attrazioni e una vasta gamma di ristoranti e alloggi, non sorprende ritrovarlo nella classifica delle attrazioni più popolari d’Europa. Oltre a scoprire l’Universo MARVEL e l’affascinante mondo Disney e Pixar, da oggi al 30 settembre i visitatori potranno assistere a spettacoli e performance in occasione del Grand Finale del 30° anniversario del parco. Tra i punti salienti, Disney Dreams®!, l’acclamato spettacolo notturno con fuochi d’artificio ed effetti speciali proiettati sul Castello della Bella Addormentata.

Sagrada Familia, Barcellona (S pagna), 200.309 recensioni. Quest’ opera incompiuta di Gaudí, la cui costruzione è iniziata più di 140 anni fa, è uno dei simboli di Barcellona. Il magnifico gioco di colori e luci delle vetrate, la suggestiva “foresta” di colonne all’interno e il panorama di Barcellona che si ammira dalle torri sono solo alcuni dei suoi punti forti. A rimarcare la sua unicità, la basilica, insieme ad altre 6 opere del famoso architetto, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco.

Arco di Trionfo, Parigi (Francia), 197.610 recensioni. Alto 50 metri e largo 45, l’imponente Arco di Trionfo, costruito per ordine di Napoleone Bonaparte dopo la vittoria di Austerlitz, è uno dei monumenti più visitati della capitale francese. Ai suoi piedi si trova la Tomba del Milite Ignoto della Prima Guerra Mondiale, la cui fiamma viene accesa ogni giorno alle 18:30. Dalla terrazza superiore, invece, è possibile godere di una bellissima vista sugli Champs Elysées e sulla città di Parigi.

Pantheon, Roma (Italia), 190.835 recensioni. Visitato da milioni di persone ogni anno, il Pantheon di Agrippa è uno dei monumenti meglio conservati dell’antica Roma. La costruzione della struttura originale risale all’epoca dell’imperatore Augusto, anche se tra il 118 e il 125 d.C. l’imperatore Adriano ne curò la ricostruzione, modificando completamente il progetto iniziale. Più tardi, nel VII secolo, il tempio venne convertito in una basilica cristiana, sopravvissuta quasi intatta fino ai giorni nostri. Oggi, uno degli aspetti più sorprendenti del suo armonioso design è l’enorme cupola di cemento, il cui oculo, di quasi 9 metri di diametro, rimane sempre aperto.

Parco del Retiro, Madrid (Spagna), 164.086 recensioni. Con i suoi 125 ettari, El Retiro è uno dei polmoni verdi e uno dei luoghi più visitati della capitale spagnola. Inoltre, dal 2021 è stato riconosciuto, insieme al Paseo del Prado, come Paesaggio Culturale Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il parco ospita giardini curati, come il parterre francese e il roseto, e sculture e opere d’interesse architettonico, come il monumento ad Alfonso XII, la statua dell’Angelo Caduto e la Fontana delle Galapagos. Ma se c’è un luogo al suo interno che affascina più di altri, quello è il Palacio de Cristal, una delle sedi espositive del Museo Reina Sofia.

Park Güell, Barcellona (Spagna ), 162.845 recensioni. Con oltre 162.000 recensioni su Google, Park Güell chiude la top 10 di Musement. Oggi è uno dei luoghi più visitati di Barcellona, e i motivi non mancano. Il fascino di Antoni Gaudí per le forme naturali si nota in ogni angolo del parco, dove gli elementi architettonici si fondono perfettamente con la natura, creando spazi iconici come la Scala del Drago e la Sala Ipostila. Inoltre, da Plaza de la Naturaleza, dove si trova la famosa panchina ondulata ricoperta di mosaici colorati, si può ammirare uno splendido panorama sulla città.

La Top 50

La classifica di Musement mette in evidenza l’enorme e variegata offerta culturale, naturale e di svago disponibile in Europa: ce n’è per tutti i gusti nel vecchio continente. Dai divertenti parchi a tema, come Energylandia, Efteling, G ardaland e Portaventura Park, ai musei prestigiosi, come i Musei Vaticani, il British Museum e il Museo del Prado.

Non sorprende trovare nella classifica anche castelli e palazzi, tra cui Buckingham Palace, il Castello di Praga, il Castello di Wawel, la Reggia di Versailles e il Castello di Schönbrunn, che conquistano buone posizioni.

Per conoscere meglio le antiche civiltà europee, basta dare un’occhiata ai sorprendenti siti archeologici e alle antiche rovine incluse nella classifica. Tra questi, l’Arena di Verona, l’Acropoli di Atene e l’Acquedotto di Segovia.

Rientra tra le attrazioni più popolari anche la Basilica di San Pietro, ma non è l’unica chiesa a comparire nella classifica. Anche il Duomo di Milano, il Santuario di Fatima e il Duomo di Vienna attirano ogni anno milioni di visitatori.

La classifica di Musement comprende anche iconici ponti, come il Ponte di Rialto a Venezia, Ponte Carlo a Praga e il Tower Bridge a Londra; gioielli architettonici, come la Torre di Pisa e Casa di Batlló; e meraviglie naturali, come il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice e Hyde Park. «Attrazioni italiane nella Top 50» Fontana di Trevi (345.237 recensioni)

Colosseo (330.361 recensioni)

Pantheon di Roma (190.835 recensioni)

Ponte di Rialto (142.304 recensioni)

Arena di Verona (124.170 recensioni)

Duomo di Milano (123.734 recensioni)

Ponte Vecchio (118.462 recensioni)

Torre di Pisa (117.379 recensioni)