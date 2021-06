Le vacanze estive sono dietro l’angolo ed è tempo di organizzare il tanto atteso viaggio per godersi al massimo il tempo a disposizione. Gli smartphone sono divenuti inseparabili strumenti per i viaggiatori e ci sono sempre più siti e app in grado di semplificare l’organizzazione del proprio viaggio e diventare indispensabili una volta giunti a destinazione.

Ecco allora una lista di siti e app per organizzare le vacanze, in un click!

Trova il campeggio adatto a te – Pitchup

Pitchup.com è l’unica piattaforma di instant booking in Italia specializzata in soggiorni in campeggi e villaggi turistici. Nata nel 2009 in Inghilterra, oggi Pitchup.com è presente e attiva per le prenotazioni di campeggi in oltre 67 paesi con più di 5.000 strutture partner e 25 milioni di visite annue. Attraverso Pitchup.com gli utenti possono facilmente selezionare un campeggio in base alle loro preferenze, consultare le recensioni, controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online.

Prenota un biglietto per la tua destinazione – Omio

Omio è la piattaforma che consente di comparare treni, autobus e voli aerei è perfetta per chi sta decidendo “last minute” dove andare in vacanza e vuole avere sotto mano tutte le possibili soluzioni di viaggio, tempi di percorrenza e prezzi. In più Omio lavora con oltre 800 operatori in tutta Europa ed è disponibile in lingua italiana.

Trova i migliori ristoranti della zona – TheFork

TheFork, brand di Tripadvisor® è la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti. Con 22 milioni di recensioni e 28 milioni di download della sua app, TheFork è diventata la soluzione più smart per prenotare un tavolo! Attraverso TheFork (sito e app), così come su Tripadvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze (per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti, controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare immediatamente online 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Scegli un escursione all’avventura – Viator

Viator è la piattaforma che permette di prendere parte a Tour e selezionare delle attività da svolgere in vacanza. Prenota giri turistici, gite di una giornata e attività e non perderti le migliori escursioni vicine a te!

Vai in spiaggia sereno con l’ombrellone prenotato – Cocobuk

La prima app che ti permette di prenotare ombrellone e lettino nei migliori stabilimenti balneari d’Italia direttamente dal tuo smartphone. Cerca la spiaggia ideale per i tuoi viaggi, vacanze o fughe nel week-end, in tutta Italia!