SKI-TOUR PER TUTTI I GUSTI E LIVELLI

Nello specifico, il primo tour ad aprire, il 3 dicembre sarà quello della Sellaronda, che rimarrà attivo fino a martedì 11 aprile 2023. Il giro dei quattro Passi intorno al massiccio del Sella è ideale per gli sciatori di livello medio, che, attraverso un percorso ad anello percorribile in entrambi i sensi, copriranno una distanza di oltre 40 chilometri, godendo di paesaggi montani che riempiranno gli occhi.

Per vivere l’emozione del Giro della Grande Guerra bisognerà invece pazientare fino alla fine di dicembre: lo ski tour prevede una sciata su 74 chilometri di piste e sarà possibile percorrerlo fino alla seconda metà di marzo 2023. Oltre al divertimento sugli sci, questo percorso permette di visitare tra l’altro il Museo all’aperto della Grande Guerra e in zona 5 Torri le trincee, per un tuffo nella storia che conferisce alla giornata un sapore particolare.