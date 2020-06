Le Marche, la seconda regione più bella al mondo per la guida Best in Travel 2020 di Lonely Planet e unica italiana in classifica, dà il via alla Fase 2 con una rinnovata veste grafica e nuovi contenuti per il sito www.turismo.marche.it – progettato e realizzato dal Servizio Turismo e Servizio Informatica della Regione – che racchiude tutta l’offerta turistica della Regione.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram