C’è un posto nel Golfo di Napoli dove la bellezza è a portata di mano.

I cantieri navali Fiart si affacciano sul golfo di Baia -il cui nome deriva da Bajos, timoniere di Ulisse- a poche miglia da Procida, Ischia, Capri e la Costiera Amalfitana, un punto di partenza ottimale per raggiungere tutte le più incantevoli mete del Mar Tirreno.

Oltre alla progettazione e costruzione dei

modelli Fiart, nei suoi 50.000 mq il cantiere ospita la divisione, una flotta didestinati esclusivamente alla locazione.

Fiart Rent ha iniziato la sua attività nel 2012 con modelli nuovi costruiti ad hoc, destinati a chi ama divertirsi al timone e cerca sicurezza e affidabilità in un mezzo al contempo sportivo e accogliente come una casa.

Fiart è stato il primo cantiere in Italia ad offrire un servizio di questo tipo, scommettendo su un settore solitamente legato al turismo nautico e alle flotte charter.

I vantaggi di scegliere un’imbarcazione Fiart Rent per le proprie vacanze sono molteplici, a partire dal servizio su misura, lussuoso, in perfetto stile italiano, alla sicurezza e all’assistenza di un cantiere attrezzato e all’esperienza di chi le barche le costruisce e le conosce da sempre.

Amministratore di Fiart Rent è Giulio Grimaldi, il primo a scommettere su questa nuova realtà “Quando abbiamo cominciato l’attività di locazione i clienti erano soprattutto della zona, ora arrivano anche dall’estero: sono armatori Fiart o amanti della nautica da diporto. Negli ultimi anni Fiart Rent è cresciuta molto, i nostri clienti apprezzano i mezzi sempre efficienti, la vicinanza con mete affascinanti e un servizio che li fa sentire coccolati e al centro di un’esperienza unica. Uno dei nostri punti di forza è proprio la disponibilità ad ascoltare e soddisfare le richieste in modo personalizzato. Una vacanza Fiart Rent è un buon punto di partenza per immergersi nell’universo Fiart e toccare con mano la realtà del nostro cantiere, che produce yacht di qualità da sessant’anni.”.

La flotta Fiart Rent, che comprende 11 imbarcazioni da 33 a 58 piedi, in questo 2021 ancora incerto da un punto di vista sanitario è la scelta ideale per chi progetta una vacanza sicura, lontana dalla folla, da vivere con la propria famiglia o gli amici più cari, scegliendo un partner affidabile.

E’ possibile prenotare la propria vacanza su una barca Fiart Rent in qualunque periodo dell’anno, per la durata desiderata, con check in e check out in assoluta libertà, con imbarchi dalla sede Fiart a Baia (Napoli) e da Gallipoli o in porti diversi, previo accordo con il cantiere.

La vacanza a bordo di un’imbarcazione Fiart Rent è caratterizzata dalla tranquillità: tutto è pensato per semplificare.

Prima della consegna ogni imbarcazione è controllata, pulita e sanificata internamente in base alla normativa vigente, per offrire ai clienti mezzi sempre in perfette condizioni.

Le attività di imbarco e sbarco avvengono in totale privacy nel cantiere di Baia, con possibilità di usufruire di servizi accessori come il transfer da e per stazioni e aeroporti, il valet parking, il rifornimento carburante presso il distributore interno al cantiere.

Su richiesta, Fiart Rent può inoltre suggerire personale di bordo professionale e qualificato per la crociera: skipper, steward, hostess, chef e baby sitter e provvedere a rifornire la barca con una cambusa personalizzata.

A bordo è disponibile una connessione internet WiFi con traffico illimitato per navigare sempre in piena libertà e su tutti i modelli sono installati i Marine Gateway (MG), scatole nere dotate del sistema I-Captain©, che raccolgono e organizzano le informazioni sulla navigazione e sullo stato della barca.

Infine, da non sottovalutare i vantaggi tecnici di locare un’imbarcazione manutenuta dal cantiere costruttore, dove i lavori sono eseguiti con estrema professionalità dalle maestranze interne.

Navigare il Mediterraneo con il massimo comfort, sapendo di poter contare sul supporto della casa madre ovunque ci si trovi grazie ad un team altamente specializzato ed esperto conoscitore delle esigenze del diportista, non è mai stato così facile.

