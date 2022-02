“Non ci sono fiori che siano pari al cromatismo di Lisbona sotto il sole” scriveva Fernando Pessoa a riguardo della sua città natale, queste parole rispecchiano alla perfezione il carattere affascinante e magico di Lisbona, da sempre considerata dai suoi cittadini, dai visitatori e dai poeti come la “Città della Luce”. La capitale portoghese infatti, è un alternarsi di colori e di emozioni: il cielo azzurro si riflette sui colori pastello delle case, dei piccoli vicoli, dei castelli, delle torri e dei campanili, il sole, assoluto protagonista del cielo, illumina i profili degli edifici donandogli una luce nuova e brillante. In questo meraviglioso dipinto anche l’oceano e il fiume Tago contribuiscono, con i loro riflessi, a rendere Lisbona una città unica al mondo.

La città portoghese è vivace, frizzante e bella sempre, ma durante il periodo primaverile riesce ad essere perfetta: la natura si rinnova in un’esplosione di colori e profumi che si possono ammirare nei parchi e nelle riserve naturali ricche di flora e di fauna dove l’uomo e la natura vivono in una perfetta armonia. Un esempio di questo meraviglioso equilibrio è il Parque Florestal de Monsanto, una vera e propria foresta protetta nella città che ospita querce, eucalipti e pini. Le zone del centro città non sono da meno, anch’esse vengono inebriate dalle fragranze primaverili, passeggiando per le sue vie, infatti, si possono ammirare le chiome esuberanti, colorate e profumate degli alberi tipici di questo luogo: gli “jacaranda”, enormi alberi che arrivano ad un’altezza di quasi 10 metri e che, durante la primavera, mostrano orgogliosi la loro chioma di fiori azzurro-viola. Queste chiome sembrano nuvole colorate sospese nel cielo che abitano nei viali, nelle piazze e nei parchi di tutta la città e che inebriano l’olfatto e la vista di tutti i visitatori. Visitando Lisbona a piedi, con gli elevatori o con i tipici tram che sfrecciano tra i vicoli, si ha la sensazione di ammirare tante città in un unico posto, è un viaggio tra passato e futuro, tra antico e moderno, è romantica e malinconica allo stesso tempo, è una città tranquilla ma ricca di movida soprattutto nella zona del Barrio Alto e lungo il fiume Tago dove si trovano locali moderni ma anche caratteristici.

Lisbona è sempre molto apprezzata per i suoi paesaggi, per gli importanti siti storici e architettonici ma anche per la sua natura che può essere vissuta e goduta in diversi modi, gli amanti della natura, degli animali e di tutto il mondo marino non possono non visitare l’Oceanario, un luogo sulla terra ferma che vi farà provare la sensazione di essere immersi in un mondo sottomarino. È il primo acquario al mondo che condensa gli habitat oceanici del pianeta in un unico ambiente in cui l’attrazione principale è la grande vasca centrale che ospita specie che vivono in pieno oceano come squali e tonni, e le sue 4 vasche laterali che riproducono l’ecosistema dell’Oceano Atlantico, del Pacifico, dell’Indiano e delle regioni Antartiche. Le varie ricostruzioni sono davvero impressionanti, camminare per i corridoi con uno squalo che sembra sfiorarvi, con le razze che planano sull’acqua o con i buffi e colorati pesci pagliaccio che nuotano nelle vasche è davvero una sensazione magica. I pesci come squali, murene, razze, pesci unicorno, cavallucci marini e tanti altri, sono gli assoluti protagonisti di questo mondo marino che incanta, emoziona e diverte sia grandi che piccini. All’interno dell’Oceanario si potranno, inoltre, ammirare gli anfibi come le salamandre, le anguille, le rane e i rospi, gli uccelli come i pinguini che vivono in un grande ambiente in cui sembra di essere realmente in Antartide e gli invertebrati come il polipo gigante o le luminosissime meduse maculate Australiane che, situate all’interno di una vasca al buio, hanno un meraviglioso e suggestivo effetto fluorescente.