(ANSA) – ROMA, 28 AGO – La lunga quarantena imposta dal

Coronavirus ha avuto come effetto anche il fiorire di iniziative

per offrire online le meraviglie d’ Italia dell’ arte e del

paesaggio impossibili da gustare dal vivo in tempi di pandemia.

Una di queste ha visto il Touring Club Italiano e la piattaforma

ArtAway, nata da un’ idea di un ingegnere della Silicon Valley,

unire le forze in un progetto basato sulla promozione di tour

virtuali alla scoperta di città, musei e opere d’arte

accompagnati in videoconferenze interattive da guide ed esperti

pescando nell’ archivio dell’ Associazione nata 125 anni fa con

l’ obiettivo di far scoprire in modo nuovo un patrimonio

collettivo prezioso di storie e conoscenze. Oltre ai primi due

tour disponibili da metà giugno altri settanta se ne

aggiungeranno da metà settembre alla ripresa dopo la pausa

estiva. Sulla vetrina dedicata al Tci della piattaforma ArtAway,

l’ assaggio inaugurale dei due tour ha proposto l’ “Atlante

Internazionale del Touring Club Italiano”, dedicato all’attività

di produzione di carte e atlanti che da sempre è stata il suo

fiore all’ occhiello. La visita, a partire dai materiali

presenti nell’ Archivio Storico, segue lo sviluppo della

cartografia in Italia, a partire dall’opera simbolo

dell’eccellenza del Touring Club in campo cartografico,

l’Atlante Internazionale del 1927; l’ altro tour racconta “Come

erano le vacanze degli Italiani” e lo sviluppo del turismo

italiano negli anni ’50, con un focus sulle attività e le

proposte messe in campo in quel decennio da Touring Club

Italiano per portare i suoi soci a scoprire la penisola e a

viaggiare. Tutti i tour durano 45/50 minuti, sono gratuiti per

gli iscritti al Touring Club Italiano e prevedono un contributo

di cinque euro per chi non è socio. ArtAway è un progetto

sviluppato da Video Sound Art, centro di produzione e festival

di arte contemporanea attivo dal 2010 a Milano e dedicato alla

valorizzazione dei giovani talenti e alla promozione dell’arte

visiva contemporanea. (ANSA).



