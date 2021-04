Da sempre maggio è il mese delle uscite, in cui la voglia di stare all’aria aperta, dopo i lunghi mesi invernali e i tipici capricci dei mesi di marzo e aprile, è incontenibile. Un desiderio che quest’anno, viste le chiusure forzate a cui la pandemia ha costretto tutti, si fa sentire con ancora maggior forza.

E tanta è anche la voglia di spostarsi, per andare a scoprire o riscoprire nuovi territori, ma anche scovare angoli inesplorati vicino a casa.

Il Trentino è sicuramente uno dei posti in cima alla lista di desideri di molti italiani e maggio è il periodo perfetto per esplorarlo. Per rendere la visita ancora più attrattiva, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino lancia Gemme di gusto, calendario di iniziative, aperitivi, degustazioni, trekking nella natura nei weekend di tutto per dare il benvenuto alla bella stagione.

Un susseguirsi di appuntamenti da vivere all’aperto, tra vigneti, boschi e prati in fiore, con escursioni a piedi o in e-bike, visite guidate di storia e cultura arricchite da degustazioni di vini e cibi di eccellenza, con qualche “incursione” in cantina.

Proposte da vivere alla giornata o, per i più appassionati, in un weekend lungo il territorio della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, dalla Valle di Cembra al Lago di Garda, dalla Piana Rotaliana alla Vallagarina, dall’Altopiano della Vigolana alle Giudicarie, dalla Valle dei Laghi alla Valsugana, passando per Trento grazie alle opportunità offerte dai Viaggi di gusto, pacchetti vacanza costruiti su misura delle esigenze dell’ospite contattando l’Associazione.

Per rimanere aggiornati sul programma, in fase di costruzione per adattarlo al meglio alla situazione e alle normative, consultare la pagina dedicata sul sito web, www.tastetrentino.it/gemmedigusto, e iscriversi alla newsletter per ricevere la brochure sfogliabile online.

