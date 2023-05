Una vita in vacanza: non è solo il titolo di un celebre tormentone estivo, ma anche ciò su cui hanno fantasticato coloro che, transitando per la stazione di Porta Genova il 12 maggio, hanno incontrato nel loro consueto percorso metropolitano alcuni sub, bagnanti con indosso le pinne e ranger che li hanno fermati chiedendo “A quale fermata si scende per i Caraibi?” suscitando curiosità e stupore.

Un pomeriggio più movimentato del solito per i pendolari e gli abitanti della zona. C’è chi ha pensato che si trattasse dei soliti esibizionisti e invece si è trattato della nuova iniziativa di guerrilla marketing di Utravel, (https://utravel.it/), la corporate startup e società benefit del Gruppo Alpitour World dedicata alla nuova generazione di viaggiatori. La campagna è stata realizzata insieme a IGPDecaux (https://adv.igpdecaux.it/pubblicita), l’unico operatore globale di comunicazione esterna in Italia che offre diversi formati all’interno e all’esterno di autobus, tram, metropolitane, aeroporti, arredo urbano e impianti digitali. Attraverso questo inusuale evento, Utravel ha voluto portare l’estate in anticipo a Milano, facendo pregustare ai giovani under 30 – per cui viaggiare è ormai divenuta una priorità – le destinazioni verso cui partire nei prossimi mesi. In un apparentemente tranquillo venerdì pomeriggio la fermata di Porta Genova della M2 è stata presidiata da persone che chiedevano informazioni su mete esotiche e lontane e che sorreggevano, in perfetto stile aeroportuale, cartelli con annunci come “Studente in cerca di pausa? Parti con noi!”.

L’intento è stato quello di invitare ad allontanarsi, almeno con il pensiero, dal solito tran tran quotidiano per iniziare a immaginarsi sulla spiaggia di una delle destinazioni di Utravel dell’estate 2023. Per alimentare l’immaginazione e il desiderio di partire, sono stati distribuiti anche alcuni gadget, come adesivi con frasi ispirazionali per gli invii automatici di Out of Office, cartoline creative e ispirazioni a tema “Gioia” e bracciali fatti a mano da alcune artigiane di Zanzibar.

Prossima Fermata? Caraibi. La campagna di Utravel

Il viaggio verso le (ipotetiche) mete paradisiache rientra nella campagna OOH (Out-of-Home) realizzata da Utravel, che ha infatti inaugurato la nuova linea metropolitana di fantasia “Mi Faccio Un Viaggio”. Le fermate tradizionali sono sostituite dalle destinazioni di Utravel – come Caraibi, Maldive e Messico – per le quali è possibile trovare il biglietto direttamente in corrispondenza dei tornelli. Inoltre, alla metro di Porta Genova – fino al 23 maggio – può capitare di imbattersi in una Station Domination che lascia spazio a messaggi e giochi di parole in perfetto stile milanese come “L’aperitivo lo fai sull’isola e non in Isola”, “Sai dov’è la Gioia? Qui, in questo paradiso, non tra Garibaldi e Centrale”.

“La scelta di realizzare questa iniziativa risiede soprattutto nel nostro desiderio di raggiungere i giovani under 30 mentre sono impegnati nella loro routine, in modo da aiutarli ad evadere con la mente, a staccare un po’ dall’ordinario donando loro un assaggio dei viaggi da sogno che hanno la possibilità di vivere con la community di Utravel.” – ha dichiarato Martina Antoniotti, Head of Marketing & Comms di Utravel.

Non solo in metropolitana ma anche sulle rotaie: i tram svelano mete da sogno

L’invito di Utravel a viaggiare (prima) con la mente in attesa di poter partire fisicamente si manifesta anche lungo le rotaie. Dal 30 marzo si aggira per le vie del capoluogo lombardo, sulle rotaie delle linee 2 e 19, un tram insolito che dalla periferia al centro mostra sulle fiancate le illustrazioni delle mete più amate dai giovani under 30 della community di Utravel. I giovani pendolari, che transitano su queste linee per raggiungere l’università o il posto di lavoro, possono evadere dalla routine scegliendo tra diverse fermate da sogno, che si snodano tra Kenya e Cuba, passando per Messico, Zanzibar e Maldive.

Con oltre 30 destinazioni tra cui scegliere, Utravel ha accompagnato finora più di 15.000 ragazzi e creato un’appassionata community composta da giovani viaggiatori e viaggiatrici.