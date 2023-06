Sabato 17 giugno parte la nuova stagione di Mirabeach, il parco acquatico in stile caraibico adiacente a Mirabilandia con spiaggia bianchissima direttamente da Sharm el-Sheikh, che non scotta al sole, una laguna cristallina che concilia relax e divertimento con palme altissime che provengono dal Brasile, sei acquascivoli, piscina con le onde di duemila metri quadri, spazi verdi, aree relax, un’esclusiva area VIP, ombrelloni e lettini, gazebo e ville con tutti i confort, bar, ristoranti e negozi. Un’offerta d’eccellenza, che quest’anno compie venti anni, per vivere una giornata in perfetto stile caraibico in un’area di oltre 88.000 metri quadri.

Come ai Caraibi: per un’estate di divertimento

Per i più piccoli il divertimento del El Castillo e la sua laguna; per chi cerca solo il relax niente di meglio della Laguna del Sol con getti idromassaggio; per chi vuole saltare tra le onde a disposizione gli oltre 2.000 metri quadri della Baía de Ondas. Per i più intraprendenti, Vuelta Vertigo, lo scivolo a forma di “V” da affrontare in canotto, oppure Cobra con una caduta libera a circa 50 km/h.

Guidati dalla forza dell’acqua si potrà affrontare Rumba, un percorso tra curve e discese, mentre per una gara tra materassini è a disposizione lo scivolo multipista Los Ràpidos. Su comodi gommoni si potrà scendere lungo i 170 metri dell’indiavolato Rio Diablo.

Un salto di 10 metri è invece quello dell’imperdibile Salto Tropical. Per i più esigenti, a disposizione le aree VIP, comodi gazebo e ville per gruppi fino a 6 persone.

Il gruppo proprietario

Mirabeach e Mirabilandia e fanno parte di Parques Reunidos un gruppo che nasce più di 50 anni fa in Spagna, leader mondiale nella gestione di parchi divertimento con brand consolidati, che coprono i quattro segmenti chiave del mercato: parchi divertimento, acquatici, faunistici e centri di divertimento indoor.

Mirabilandia il parco divertimenti più grande d’Italia

Come detto Mirabeach è adiacente a Mirabilandia, il più grande parco divertimenti in Italia grazie ai i suoi 850.000 metri quadri di estensione, 42 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall è il più grande Parco divertimenti in Italia.

Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati.

In particolare nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un Parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Mentre il 2019 è stato l’anno del Ducati World una grande area tematica ispirata a un brand motociclistico.

Ulteriori notizie

La stagione 2023 di Mirabeach prenderà il via sabato 17 giugno e si concluderà domenica 3 settembre. Biglietti online da 16,90 euro. Per info e calendario: https://mirabeach.mirabilandia.it/