Non è facile immaginarsi un luogo così idilliaco a poca distanza da una metropoli tanto vibrante e adrenalinica come Tokyo, eppure il Monte Takao è lo scenario perfetto per allontanarsi dalla frenesia cittadina e regalarsi momento di pure relax e attività all’aria aperta. Specialmente a partire dall prossima estate quando verrà inaugurato il TAKAone, nuovo hotel che aprirà proprio di fronte alla stazione Takaosanguchi, principale punto di accesso per raggiungere

il monte. Sono molti i sentieri che portano alla cima del Monte Takao,, e dalla cui sommità, nelle giornate più serene è possibile avere una magnifica vista del Monte Fuji. Questa zona, che dista, è una meta molto amata dai locali che spesso raggiungono la zona per un’escursione o anche per una semplice scampagnata, tanto più in autunno quando la montagna si trasforma accogliendo tutte le nuance del foliage. L’sarà una nuova porta d’acceso a questa magnifica zona e permetterà di godersi quanto di meglio offra, dando anche la possibilità di prevedere un. Facendo della nuova struttura la propria base, gli ospiti potranno godersi il meglio del monte in qualsiasi momento della giornata e pianificare al meglio la scoperta delle sue pendici, aggiungendo magari un momento di relax alla stazione termale Keio Takaosan Onsen Gokurakuyu. In attesa di pianificare un soggiorno,, poco lontano dal monte.Nuove ed esaltati esperienze sono raccolte sulla piattaforma, da consultare subito per non perdere nel prossimo viaggio a Tokyo un momento da trascorrere in questa zona più inusuale e verde della città.