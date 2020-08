(di Daniela Giammusso) (ANSA) – ROMA, 25 AGO – Dai Monet e Renoir mai visti fuori

Parigi a Van Gogh che racconta Van Gogh. E poi Banksy,

Correggio, Chagall, Ligabue. Ovviamente i 500 anni di Raffaello,

ma anche il prestigio politico di Michelangelo. Più una galleria

di talenti al femminile che ci faranno, forse, ripensare il

Barocco. Sono i 10 “big” dell’autunno, i 10 Maestri assoluti per

altrettante mostre da non perdere.

MONET E GLI IMPRESSIONISTI – Per la prima volta il Marmottan

Monet di Parigi, la “casa dei grandi Impressionisti”, presta un

intero corpus di opere. In arrivo a Palazzo Albergati a Bologna,

Monet, ma anche Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley,

Caillebotte, Morisot, Boudin, Pissarro e Signac: in tutto 57

capolavori dalle celeberrime Ninfee a “scoperte” come il

Ritratto di Berthe Morisot distesa, mai usciti dal Musèe

francese (29 agosto – 14 febbraio).

RAFFAELLO SANZIO – Dopo il successo della mostra alle Scuderie

del Quirinale, proseguono le celebrazioni per i 500 anni dalla

scomparsa del “divin pittore”. A Urbino, la sua città, ultime

settimane per Raphael Ware. I colori del Rinascimento alla

Galleria Nazionale delle Marche (fino al 27 settembre),

Baldassarre Castiglione e Raffaello. Volti e momenti di Corte a

Palazzo Ducale e Raffaello Una mostra impossibile al Collegio

Raffaello (fino all’1 novembre). Tra i nuovi appuntamenti,

Fondazione CariPerugia Arte racconta Raffaello in Umbria e la

sua eredità in Accademia a Palazzo Baldeschi (8 settembre – 6

gennaio). A Roma, Villa di Capo di Bove sull’Appia Antica ospita

La lezione di Raffaello. Le antichità romane (18 settembre – 29

novembre).

BANKSY – A VISUAL PROTEST – L’artista “senza volto” più famoso

al mondo approda al Chiostro del Bramante di Roma con 90 opere e

focus sulla sua attività di ricerca (8 settembre-11 aprile). Si

va da Love is in the air a Girl with Balloon alle stampe per la

celebre esposizione Barely Legal. Ma lo Street Artist è anche a

Palermo con 100 pezzi originali in Ritratto di ignoto. L’artista

chiamato Banksy al Loggiato di San Bartolomeo e Palazzo

Trinacria (7 ottobre – 17 gennaio).

LIGABUE E VITALONI. DARE VOCE ALLA NATURA – Palazzo Tarasconi

racconta Antonio Ligabue, tra i più originali autori del

Novecento italiano, nella mostra ideata da Augusto Agosta Tota,

Marzio Dall’Acqua e Vittorio Sgarbi (17 settembre – 30 maggio).

Accanto a 83 dipinti e 4 sculture del Maestro di Gualtieri,

anche 15 opere plastiche di Michele Vitaloni, artista con una

medesima empatia verso il mondo naturale e animale.

MARC CHAGALL: ANCHE LA MIA RUSSIA MI AMERÀ – È dedicata

all’influenza che la cultura popolare russa ha avuto sull’opera

di Chagall, la mostra curata da Claudia Zevi che porta a Palazzo

Rovella di Rovigo (19 settembre – 17 gennaio) più di cento opere

con due straordinarie serie di incisioni e acqueforti dei primi

anni di lontananza dalla Russia: Ma Vie e Le anime morte.

L’OTTOCENTO E IL MITO DI CORREGGIO – La mostra a La nuova

Pilotta (3 ottobre 2020 – 3 ottobre 2021) riunisce il meglio

della produzione ottocentesca del Ducato di Parma intorno ai

quattro capolavori del Correggio restituiti dal Louvre con il

Secondo Trattato di Parigi nel 1815, ovvero La Madonna con la

scodella, la Madonna di San Girolamo più le due tele provenienti

dalla Cappella del Bono. La mostra è anche un omaggio al lavoro

della Duchessa Maria Luigia d’Asburgo e dell’architetto Paolo

Toschi, che negli antichi saloni dell’Accademia permisero a una

generazione di artisti di confrontarsi vis a vis con il Maestro

dell’illusione prospettica.

MICHELANGELO. DIVINO ARTISTA – Nessun artista come il Buonarroti

può vantare d’aver frequentato due futuri pontefici da

giovinetti, servito sei Papi e conosciuto mecenati della

grandezza di Lorenzo il Magnifico, i reali di Francia, Francesco

I di Valois e Caterina de’ Medici. E’ questo il Michelangelo

della mostra curata da Cristina Acidini, con Alessandro Cecchi

ed Elena Capretti, a Palazzo Ducale di Genova (8 ottobre – 24

gennaio), tra opere come la Madonna della Scala, disegni

autografi, carteggi, rime, ritratti.

VAN GOGH: I COLORI DELLA VITA – E’ lo stesso Maestro dei

girasoli a raccontarsi attraverso le sue lettere al Centro

Altinate San Gaetano di Padova (10 ottobre – 11 aprile). Curata

da Marco Goldin, l’esposizione raccoglie 78 capolavori da decine

di musei, oltre che dal Van Gogh di Amsterdam e dal

Kröller-Müller di Otterlo (tra gli altri, l’Autoritratto con il

cappello di feltro, Il signor Ginoux, L’Arlesiana) affiancate a

una quindicina di opere di artisti a Van Gogh, in qualche modo,

legati, come Millet, Gauguin, Seurat, Signac, Hiroshige e

Francis Bacon.

GIAMBATTISTA TIEPOLO. VENEZIA, MILANO, DRESDA, MADRID – A 250

anni dalla scomparsa, prima mostra a Milano per il Tiepolo (1696

– 1770). Curata da Fernando Mazzocca e Alessandro Morandotti

alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala (30 ottobre – 21 marzo),

in partnership con le Gallerie dell’Accademia di Venezia,

riunisce 70 opere anche di suoi contemporanei – come i veneti

Antonio Pellegrini, Giovanni Battista Piazzetta, Sebastiano

Ricci o il lombardo Paolo Pagani – dalle città che più lo videro

protagonista.

LE SIGNORE DEL BAROCCO – Ovvero, Artemisia Gentileschi ma anche

Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Fede

Galizia, tutte rimaste nell’ombra fino a pochi decenni fa e ora

protagoniste a Palazzo Reale a Milano con una mostra che ne

riscopre arte e vite (3 dicembre-11 aprile). Aggiungendo nuovi

nomi alla lista di talenti al femminile da conoscere

assolutamente. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram