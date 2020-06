Tre mesi di pura energia, natura, aria pura. Dal 27 giugno al 27 settembre torna Movimënt. Il parco dell’Alta Badia – 2000 metri di altitudine, senza traffico, raggiungibile solo con gli impianti di risalita da La Villa, San Cassiano e Corvara – è ossigeno per la mente, il cuore e le gambe: un mondo di possibilità da sperimentare.

Il parco è un luogo vivo, dinamico, che si rinnova costantemente. Infatti anche quest’anno non mancano le novità, tra proposte inedite, trail appena realizzati, seggiovie da inaugurare.

Bambini e famiglie qui sono a casa: Movimënt non è solo un luogo, ma un modo per stare insieme, condividendo relax e divertimento, ore spensierate che si trasformeranno in bei ricordi. Oltre ai parchi dedicati, come l’Active Camp, il minigolf Bear Park, il percorso di Spaghettino, quest’anno arriva “Movimënt dles Ês”. L’itinerario, a tappe, parte da Piz Sorega e arriva al Bioch, e permette di scoprire tante curiosità sulle api grazie a giochi, scivoli, alveari didattici, divertimenti interattivi. Un percorso adatto anche ai più piccoli, grazie ai comodi passeggini appositamente studiati per i percorsi di montagna, noleggiabili al Piz La Ila, al Piz Sorega e al Col Alt. Tornano poi il calendario di attività settimanali dedicate ai tour in bici, all’orienteering e al geocaching, e la Kid’s hour quotidiana con gli animatori specializzati, che propongono giochi, laboratori, disegni e sport.

