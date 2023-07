“FS Treni Turistici Italiani” è la nuova società nata con la missione di proporre, in relazione alla domanda crescente, un’offerta di servizi ferroviari studiati per un turismo di qualità, attento alla sostenibilità ambientale, e che consenta la riscoperta delle molteplici peculiarità del territorio italiano.

Le stime, infatti, prevedono che nel 2030 i viaggiatori nel mondo raggiungeranno quota 2 miliardi. Una fetta cospicua di questi potrebbe scegliere l’Italia, con una crescita dei flussi in ingresso prevista in particolare dall’Asia. Attualmente l’Italia si colloca nella quinta posizione al mondo per numero di turisti con circa 56 milioni di arrivi internazionali nel 2022. In questo scenario, il viaggio in ferrovia – in particolare su treni storici – può senz’altro rappresentare un driver di sviluppo, se consentirà autentiche esperienze di turismo di scoperta.

Presentata lunedì 24 luglio 2023 dall’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli), con la partecipazione di numerose autorità e stakeholder, la società si inquadra nell’ambito del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, di cui è capofila Trenitalia. Missione e caratteristiche della società sono state illustrate dall’Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa, nel Gruppo FS dal 2002 e Direttore Generale della Fondazione FS Italiane dal 2013.

La nuova società, presieduta da Alessandro Vannini Scatoli, si focalizzerà su tre ambiti di servizio, anche per intercettare livelli differenti di capacità di spesa:

Lusso: con l’offerta di esperienze sull’Orient Express – la Dolce Vita, treno di lusso italiano che debutterà dal 2024, o sul Venice Simplon Orient Express di Belmond, già operante su itinerari europei.

Espresso e Treni Storici: con l’introduzione di nuovi collegamenti, anche notturni, su tratte a medio-lungo raggio tra le principali città italiane e destinazioni turistiche (da Roma/Milano per Calalzo/Cortina, San Candido, Milano – Genova con diramazioni per Ventimiglia/Livorno; Roma – Metaponto – Catanzaro via Jonica e Reggio Calabria). I collegamenti offerti con treni Espressi saranno composti da vetture anni ‘80 e ‘90 che saranno riqualificate e ammodernate in funzione turistica nelle officine ferroviarie di Rimini.

Omnibus–Regionali: con un’offerta di servizi che garantiranno la circolazione di treni regionali nei week-end, a tariffe vantaggiose e accessibili a tutti, su linee che attraversano territori ricchi di storia, con borghi e aree di interesse paesaggistico e naturalistico.

FS Treni Turistici Italiani opererà in sinergia con la Fondazione FS Italiane, che rimane quindi proprietaria di un parco di quasi 400 veicoli storici e tutelati, e con le Direzioni di Business di Trenitalia: Alta Velocità, Intercity e Regionale e dell’intero Polo Passeggeri del Gruppo FS.

Copyright immagine: Ferrovie dello Stato