New Deal Europe è una piattaforma che riunisce tour operator e organizzazioni turistiche con un focus sulla regione sud-orientale dell’Europa. La sua missione è quella di promuovere e sviluppare un turismo responsabile in 12 Paesi: Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia, Kosovo, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Romania, Serbia e Slovenia. In questi giorni ha annunciato che il suo prossimo marketplace annuale del turismo si terrà a Londra il prossimo 28 marzo.

New Deal Europe Marketplace e Forum 2023

New Deal Europe è il principale evento turistico dell’Europa sudorientale e si svolgerà a Londra il 28 marzo 2023. Il marketplace è una giornata di incontri preorganizzati tra fornitori di turismo di 12 paesi e buyer di tour operator e agenzie da tutto il mondo. Il Forum di New Deal Europe riunisce relatori di spicco e leader del settore per discutere e presentare le principali questioni che il turismo della regione deve affrontare.

Europa sudorientale: destinazione turistica in rapida crescita

<<Si tratta dell’unico evento turistico globale incentrato su dodici destinazioni dell’Europa sudorientale: dalla Slovenia alla Grecia. Oggi la nostra regione è la destinazione turistica in più rapida crescita del pianeta – ha dichiarato Tine Murn, cofondatore dell’evento –. Peraltro è una regione ancora in gran parte da

scoprire, ma è proprio alle nostre porte, e in qualità di leader mondiale del turismo sostenibile, responsabile e attivo, essa ha molto da offrire. Infatti sempre più turisti iniziano a esplorare gli splendidi paesaggi dell’Europa sudorientale, a scoprire la sua impareggiabile gastronomia e l’incredibile accoglienza della sua gente, condividendo poi le proprie esperienze sui social media, e incoraggiando così altre persone a visitare la regione. Stiamo assistendo – ha continuato Murn – anche a una maggiore copertura da parte delle pagine di viaggi dei grandi quotidiani nazionali, quindi non sorprende che i tour operator e le compagnie aeree stiano riscontrando una crescita impareggiabile verso tutte le destinazioni dell’Europa sudorientale>>.

E ha aggiunto: <<Per gli operatori che vogliono capire perché la regione sta andando così bene, e che sono alla ricerca di modi per includerla nei loro programmi, il “New Deal Europe Marketplace” è sicuramente il posto giusto>>.

Robert Dee, l’altro cofondatore dell’evento, ha commentato: <<Questo sarà il nostro primo marketplace dal vivo da quando sono state tolte tutte le restrizioni per il Covid, quindi puntiamo a un’affluenza record>>.

Con le organizzazioni turistiche nazionali di tutta la regione che sponsorizzano un numero sempre maggiore di delegati, e con il sorprendente sostegno del settore turistico, l’evento è cresciuto così tanto da avere necessità di una nuova sede. <<Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner del Jacobs Media Group per fare di questo evento il più grande motore del turismo verso tutte le nostre fantastiche destinazioni>> ha aggiunto Dee.

Con un programma che prevede un’intera giornata di incontri B2B prestabiliti, presentazioni di destinazioni, una tavola rotonda con figure chiave del settore e un ricevimento di networking, “New Deal Europe Marketplace” con “Forum 2023” è destinato a registrare il tutto esaurito.

Foto di apertura: Sveti Stefan, Montenegro, foto dell’Ente per il Turismo del Montenegro.