Gli italiani sono pronti a ripartire e a godersi le tanto attese vacanze estive, ma non senza le giuste misure di sicurezza. Proprio per questo OPEN AIR next step, progetto nato per volontà di sei aziende del turismo open-air in Italia – Baia Holiday, Club del Sole, CrippaConcept, Human Company, Vacanze col cuore e Vacanze di Charme – ha realizzato il vademecum per un soggiorno outdoor in completa tranquillità presso le proprie strutture di livello premium, quali gli open air village e i glamping.

