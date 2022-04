La Finlandia il Paese più felice al mondo dove natura, arte, design, eventi e benessere, rappresentano i motivi per visitarla

La Finlandia ospita 41 parchi, distese di boschi e foreste dove è facile e sicuro riconnettersi con un ambiente incontaminato, liberarsi dei pensieri negativi e combattere l’ansia con una sana dose di antiossidanti ed endorfine. La riserva incontaminata di Salla, situata nella parte sudorientale della Lapponia in una delle aree più selvagge d’Europa, è l’ultima area protetta entrata a far parte dei parchi nazionali finlandesi. Foreste di alberi secolari, rilievi sinuosi e burroni profondi caratterizzano il paesaggio di questo parco, che si può ammirare appieno dalla cima del monte Iso Pyhätunturi e che, sorgendo ai confini del Paese, si collega ad altre oasi verdi, creando una vera connessione ecologica.

Il design nordico di Helsinki. Le straordinarie architetture realizzate nel corso degli ultimi anni nella capitale Helsinki hanno contribuito a rendere la città un punto di riferimento del design a livello internazionale e hanno reso la progettazione un argomento di interesse sociale. La Helsinki Design Week, in programma dall’8 al 18 settembre, la Biennale Fiskars Village Art & Design con tre mostre che uniscono arte e progettazione e l’apertura del Paimio Sanatorium, iconico progetto di Aino e Alvar Aalto del 1933 vicino a Turku, sono solo alcuni degli appuntamenti più importanti dell’attività artistica e culturale della capitale.

Non dimentichiamo che la Finlandia e’ il regno della sauna . La sauna è il tempio del benessere dei finlandesi, il luogo in cui rilassarsi, riposare, curare la salute e dedicarsi alla socialità. Negli ultimi anni nel Paese, infatti, sono aumentate le saune pubbliche a portata di tutti, come a Tampere, la capitale mondiale di questa tradizione, dove ci sono 43 saune pubbliche da visitare. Con oltre 3,3 milioni di saune disseminate in tutto il Paese e una popolazione di appena 5,5 milioni di abitanti, è evidente l’importanza di questo rito riposante, inserito ne patrimonio culturale immateriale dell’Unesco…continua su

ANSA