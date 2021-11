Si prospetta un fine settimana lungo per l’Immacolata (che per i milanesi include anche Sant’Ambrogio): un’ottima occasione per dedicarsi a un assaggio di vacanza invernale, magari in una delle città d’arte del nostro Paese, come Firenze, Venezia e Roma.

Se la meta è classica, il soggiorno si trasforma in un’esperienza originale scegliendo le soluzioni open air dei Camping in Town firmati Human Company. Alle porte delle tre città ii campeggi “urbani” del gruppo italiano leader nell’ospitalità all’aria aperta offrono tutti i comfort per un city break rilassante e sostenibile, con le città a portata di mano e l’erba sotto i piedi. Facilmente collegate al centro città dai mezzi pubblici, le strutture offrono diverse tipologie di sistemazioni, tra cui le case mobili con tutti i servizi di casa lontani da casa, e servizi di qualità come ristoranti, shop, noleggio bike e info point per prenotare direttamente tour, mostre, visite guidate e molte altre esperienze per scoprire la città e i dintorni.

Un fine settimana a Firenze non è mai abbastanza lungo per (ri)scoprire il capoluogo toscano. I musei e i monumenti da visitare in città sono davvero molti; pertanto, è consigliabile prepararsi un itinerario da seguire. Il più classico include la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il duomo della città, con il Campanile di Giotto e la Cupola del Brunelleschi, Piazza della Signoria, dove si trovano la Fontana del Nettuno e Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio e l’Oltrarno con Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli.

Roma Caput Mundi: la capitale d’Italia è considerata una delle più belle città del mondo. Vero e proprio museo a cielo aperto, disseminato ovunque dalle tracce di una storia e una cultura millenarie, offre di tutto: dagli itinerari turistici più classici a quelli fuori dai canonici circuiti turistici, come quelli che portano a scoprire il cosiddetto “Colosseo quadrato”, ossia il Palazzo della Civiltà Italiana, edificio simbolo del Eur, un Michelangelo poco conosciuto con la statua del Cristo Risorto a Santa Maria Sopra Minerva o il Quartiere Coppedè, incredibile miscuglio di arte Liberty, greca, gotica, barocca e medievale.

Anche chi non ci è mai stato, conosce i luoghi che rendono famosa la città di Venezia in tutto il mondo: Piazza San Marco, il ponte di Rialto, il Canal Grande. Ma Venezia è anche (molto) altro. Ci sono intere zone della città storica tutte da esplorare, lontano dai luoghi più classici e battuti, dove a ogni angolo si può incontrare una meraviglia inaspettata. Suddiviso in sestieri, l’equivalente dei quartieri, il centro storico di Venezia è una continua sorpresa, anche (e soprattutto) fuori dai percorsi ordinari.