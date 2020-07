Il Rome Cavalieri – vero e proprio resort nel cuore di Roma, con il suo parco mediterraneo privato che si estende su sei ettari di verde incontaminato, collocato in una zona elevata rispetto al resto della città in prossimità del Vaticano – è senza dubbio il luogo dove godere del più bel panorama in assoluto sulla Città Eterna.

Ed è questo paesaggio mozzafiato che fa da protagonista alla nuova iniziativa del Rome Cavalieri: Vista 101, il luogo più cool per gli aperitivi dell’estate.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram