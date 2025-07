Quando si parla di vacanze all’aria aperta, è la Sardegna a conquistare il cuore dei viaggiatori. Ad affermarlo è il Camping Report (CaRe) di Campeggi.com, il portale online di campeggi e villaggi vacanze, secondo il quale è proprio l’isola a guidare la classifica delle destinazioni più cercate per l’estate 2025, con il 23% delle preferenze.

Merito dei paesaggi mozzafiato, delle spiagge cristalline e delle strutture ricettive capaci di offrire servizi di altissimo livello, che hanno fatto guadagnare alla Sardegna 11 nomination ai Certificati d’Eccellenza 2025 di Campeggi.com, a conferma della qualità dell’offerta turistica dell’isola.

Per aiutare ogni viaggiatore a trovare il soggiorno più adatto alle proprie esigenze, Campeggi.com suggerisce quindi le migliori strutture della Sardegna per una vacanza open air: realtà che si sono distinte per le loro proposte di alto livello in categorie chiave come accoglienza per famiglie, offerte pet friendly, glamping, sport, accessibilità, sostenibilità, experience, ristorazione, natural paradise e bagni in piazzola.

Per chi viaggia in famiglia (e non vuole rinunciare al comfort)

Nel cuore dell’Ogliastra, lungo uno dei tratti più incontaminati della costa orientale, il Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia si distingue come destinazione per chi cerca una vacanza a misura di famiglia, senza rinunciare al comfort e all’eleganza del glamping. Inserito tra i migliori campeggi d’Italia nelle categorie “Family” e “Glamping”, offre soluzioni abitative accoglienti e complete di bagno e cucina, oltre a piazzole ombreggiate per chi viaggia con tenda o camper. Per i più piccoli ci sono aree gioco sicure, un programma di animazione coinvolgente e menù dedicati, mentre i genitori possono rilassarsi tra le quattro piscine a cascata, una delle quali dotata di idromassaggio.

Per chi non ama stare fermo neanche in vacanza

Tra il fiume Coghinas e il mare cristallino del Golfo dell’Asinara, La Foce Village & Camping è il luogo ideale per chi vuole vivere una vacanza dinamica, tra natura e attività all’aria aperta. Inserita in un’area di tutela ambientale, questa struttura del nord Sardegna è stata selezionata tra le migliori in Italia nella categoria “Sport” grazie alla varietà e qualità delle esperienze proposte. Oltre a rilassarsi in piscina o sulla spiaggia, gli ospiti possono infatti cimentarsi in attività come tennis, basket, canoa, kayak, SUP, quad, escursioni in bici, tour guidati sul fiume e uscite in barca a vela o per il birdwatching.

Per chi viaggia con gli animali

In un’oasi naturale sulla costa sud-orientale dell’isola, il Tiliguerta Glamping & Camping Village si è distinto nel 2025 come uno dei migliori campeggi d’Italia nella categoria “Pet Friendly”. A fare la differenza è l’attenzione autentica verso le esigenze dei viaggiatori a quattro zampe (senza limiti di taglia), che trovano ambienti sicuri, ospitalità calorosa e servizi dedicati, come la dog beach e il servizio di dog sitting. Il tutto senza rinunciare al comfort: tra piazzole accessoriate, case mobili e soluzioni glamping immerse nel verde.

Per chi cerca natura autentica e vacanze inclusive

Affacciato sulle acque turchesi della costa nord-orientale, il Villaggio & Camping Isola dei Gabbiani è un’oasi per chi desidera vivere la natura in libertà e senza barriere. Distintosi per le categorie “Accessibilità” e “Natural Paradise”, è raggiungibile attraversando un istmo di sabbia tra due mari e propone sia piazzole immerse nel verde che alloggi vista mare dotati di ogni comfort. Gli ambienti sono progettati per essere accessibili e fruibili, rendendo la vacanza inclusiva e serena per ogni ospite. Dalle attività sportive come windsurf, kitesurf e snorkeling fino al semplice relax in riva, la struttura regala inoltre momenti di connessione autentica con la natura.

Per chi sceglie una vacanza sostenibile

Tra le campagne di Olmedo, a pochi chilometri da Alghero, l’Agricamping Butterfly House Sardegna è un viaggio tra natura e bellezza tropicale e un luogo dove ogni scelta — dai materiali ecosostenibili alla gestione idrica fino all’utilizzo di prodotti locali — racconta l’impegno concreto verso l’ambiente. Inserita tra i migliori campeggi d’Italia per le categorie “Green” ed “Experience”, questa struttura ospita inoltre l’unica biosfera della Sardegna dedicata alle farfalle tropicali, un luogo dove centinaia di specie volano libere tra piante esotiche e scenografie ispirate alla foresta pluviale.

Per chi cerca gusto e comfort anche in campeggio

Affacciato sul litorale di Costa Rei, il Villaggio Camping Capo Ferrato è la meta perfetta per chi non vuole rinunciare alla buona cucina e al comfort dei servizi. Distintosi nel 2025 nelle categorie “Restaurant” e “Bagni in Piazzola – Great Bathroom”, offre piazzole curate dotate di servizi igienici privati e accesso facilitato alla spiaggia, l’ideale per un soggiorno pratico e senza pensieri. A questi si aggiunge un ristorante-pizzeria che propone un menù che unisce cucina internazionale e specialità sarde, con particolare attenzione alla qualità delle materie prime e al legame con il territorio.

Per chi cerca un angolo di paradiso tra pineta e mare

Nel cuore del Parco Naturale di Porto Conte, il Camping Village Torre del Porticciolo è un rifugio immerso nella natura più autentica che si è distinto nella categoria “Natural Paradise”. Si estende su 150.000 metri quadri di pineta e macchia mediterranea, affacciandosi sulla splendida Riviera del Corallo e vanta piazzole e sistemazioni per ogni tipo di viaggiatore, inclusi gli amici a quattro zampe. La vicinanza ad Alghero, all’aeroporto e al porto di Porto Torres lo rende facilmente raggiungibile, con la possibilità di combinare soggiorno e traghetto a tariffe agevolate.