Il Gourmet e Boutique Hotel Tanzer si trova a Issengo, borgo di 350 abitanti, nel comune di Falzes. L’albergo è gestito da una famiglia di sportivi che da sempre vivono il territorio pusterese con forte senso di appartenenza e che con la stessa passione propongono ogni settimana iniziative e attività.

Chiamata anche Valle verde, la Val Pusteria si snoda tra la chiusa di Rio Pusteria e Lienz in Austria ed è considerata una delle più belle e varie dell’Alto Adige. Il tratto di altopiano su cui sorge Falzes è soleggiato e ampio, e offre prospettive uniche.

Escursioni, passeggiate, gite in bici e tour in mountain bike, i padroni di casa (Christl e Hans) sono sempre pronti ad accompagnare gli ospiti alla scoperta degli angoli più affascinanti del territorio e organizzano escursioni per esplorare prati in fiore e boschi profumati, fino ai sentieri di montagna più impegnativi.

E spesso anche organizzando un bel pic-nic, con ceste e coperte colorate, per poter gustare anche sui prati la cucina del figlio Hannes (Guida Ristoranti d’Italia 2019 del Gambero Rosso, segnalazione nella rinomata guida Michelin nel 2019, riconoscimento di tre cucchiai nella Guida Schlemmer Atlas 2019 e inserimento tra i migliori ristoranti dell’Alto Adige della Guida Gault Millau 2019).

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram