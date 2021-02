Riserve naturali, siti Unesco, giardini botanici, flora e fauna rare e protette, piantagioni di coralli, delfini, tartarughe marine e squali balena: le Seychelles sono un esempio di equilibrio fra biodiversità preservata e turismo sostenibile, nel cuore dell’Oceano Indiano.

Le Seychelles sono state il primo Paese al mondo a includere nella propria Costituzione il principio della conservazione ambientale. Le comunità locali dipendono dalla persistenza di un ecosistema marino sano e prospero e lo può contribuire a migliorare la salute dell'ecosistema.

Per questo è stato stilato un Codice per un Turismo Ecosostenibile delle Seychelles, che raccomanda ai turisti di: ridurre l’emissione di anidride carbonica utilizzando bus locali e biciclette per i tour; supportare sistemazioni ecofriendly; proteggere l’ecosistema marino evitando di toccare e prendere coralli e conchiglie e di comprare manufatti che utilizzano questi materiali o gusci di tartaruga; stessa cosa per rocce, flora, semi; acquistare prodotti locali e mangiare in ristoranti creoli; rispettare la cultura locale; non sprecare acqua. Questa è una garanzia non solo per l’ambiente e le popolazioni locali, ma anche per gli appassionati di natura ed ecologia, che desiderano vivere un’esperienza autentica.

Il programma di certificazione della gestione sostenibile del turismo “Seychelles Sustainable Tourism Label” (SSTL) è stato studiato con lo scopo d’ispirare un modo più efficiente e sostenibile di gestire l’impresa turistica preservando il valore del proprio territorio. Le strutture che aderiscono agli standard di turismo sostenibile incoraggiano queste pratiche di sostenibilità nelle proprie attività: rispettare ambiente e risorse naturali, ridurre gli sprechi e supportare le comunità locali. Gli hotel certificati sono 21, distribuiti fra le isole Mahé, Praslin e Silhouette.

Queste isole offrono agli appassionati di natura, ecosostenibilità, a livello di attività ed esperienze. C’è una straordinaria varietà di flora e fauna nei numerosi Parchi Nazionali e riserve naturali, nei Parchi nazionali marini, nei Giardini Botanici e siti Unesco.

Esperienze uniche: ecoturismo di lusso

North Island, a pochi km da Silhouette, 35 km a nord di Mahé, è un’esclusiva isola resort privata dove poter praticare eco-turismo di lusso. In un ambiente incontaminato è avviato il progetto di conservazione ‘L’arca di Noé’, per la reintroduzione di specie endemiche in pericolo.

Frégate Island, a 55 km da Mahé, è l’isola granitica più lontana delle ‘isole vicine’. Da covo di pirati durante il XVII secolo a dimora di specie endemiche rare, 2.200 tartarughe giganti in libertà e 100 specie di uccelli. Ospita un esclusivo eco lodge a 5 stelle, un museo marittimo e vari progetti di conservazione.

Denis Island, a 85 km nord di Mahé, con 50 ettari di foresta, tartarughe giganti, varie colonie di uccelli di

mare e di terra, offre programmi di conservazione con un team di biologi dedicato.

I 5 Parchi nazionali marini tutelano 150 specie di pesci (Ste. Anne, Port Launay&Baie Ternay, Ile Cocos, Curieuse & Saint Pierre). Ad esempio il Parco Nazionale Marino St. Anne, a 4 km dalla costa orientale di Mahé, presenta una delle più vaste aree coralline, popolata dalle tartarughe marine e dai delfini, ideale per ammirare la vita marina sia con snorkeling che con imbarcazioni semisommergibili. Include le isole Sainte Anne, Cerf, Moyenne e Round. Su Sainte Anne si può ammirare un sito di deposizione uova di tartarughe Hawksbill, su Moyenne si trovano 100 tartarughe giganti di Aldabra.

Nella Riserva Naturale di Curieuse Island si trova un allevamento di tartarughe giganti che vagano libere e luogo di nidificazione per le tartarughe marine.

Fra i tanti siti dove è praticabile lo snorkeling e immersioni, vantano un primato di luoghi da sogno il Coco Island Marine National Park, e Aride Nature Reserve, isolotti popolati da tartarughe marine.

Grazie ad un innovativo processo di piantagione, “Reef Rescuers”, Nature Seychelles ha “allevato” 50mila frammenti di corallo in una nursery subacquea. Le Seychelles sono diventate il Paese guida nei progetti di allevamento del corallo, minacciato dall’aumento della temperatura del mare. In otto anni ha già dato vita al ripristino di 6.000 mq di nuovo corallo nell’area protetta della Cousin Island Special Reserve, ed è il più grande piano di recupero della barriera corallina che utilizza la tecnica del coral gardening. Le nursery subacque sono realizzate in acque aperte, anche alcuni hotel delle Seychelles partecipano al progetto con il ripristino della barriera corallina nelle acque limitrofe alle proprie strutture.

Grazie al progetto innovativo “Conservazione in cambio del debito”, ideato da The Nature Conservancy e ai 21 milioni di dollari raccolti, le Seychelles hanno potuto pagare parte del debito sovrano finanziando progetti di protezione dell’ambiente marino e di adattamento ai cambiamenti climatici. hanno definito due nuove Aree Marine Protette, su 210mila chilometri quadrati, per tutelare la biodiversità nell’oceano.

La Strategia di Sviluppo Sostenibile delle Seychelles mira a migliorare economia e turismo preservando l’ecosistema, curando la sostenibilità ambientale delle attività produttive. Parole d’ordine: decarbonizzazione, turismo controllato e pesca controllata. Attraverso la Fédération des Pêcheurs Artisans de l’Océan Indien (FPAOI), i modelli di pesca sostenibile sperimentati alle Seychelles verranno estesi a livello regionale nell’Oceano Indiano, dove operano circa 130mila pescatori artigianali.

Cousin Island, è diventata la prima riserva naturale al mondo “carbon free” e grazie ai progetti di conservazione naturale sono tornati sull’isola importanti specie di uccelli sull’orlo dell’estinzione e si è ricreato l’habitat per molte altre specie endemiche. Per preservare ambiente e fauna, si è vietato l’uso si tutta la plastica e si utilizzano le alghe come fertilizzante per l’agricoltura.

