Le isole delle Seychelles sono un paradiso tropicale di una bellezza senza eguali, si è soliti pensare che sia una meta romantica all’insegna del relax e del riposo, ma da quest’anno anche gli amanti degli sport estremi e dell’avventura troveranno il loro paradiso grazie alla nuova struttura di paracadutismo, il Fly Seychelles Skydiving Centre. Lo Skydiving è lo sport che consiste nel lanciarsi da un aereo utilizzando il paracadute per rallentare la corsa e fluttuare liberi nell’aria, è una vera e propria scarica di adrenalina che corre nelle vene, un’esperienza da brividi soprattutto se fatta in un posto magico come le Seychelles. Francesco Drosi, paracadutista militare italiano dal 1986 e cittadino delle Seychelles dal 1996, insieme a Gabor Viczko appassionato per hobby ai lanci, sono gli ideatori di questo progetto, per metterlo a punto hanno convocato anche David Junior Ludvik, uno tra i più forti istruttori di paracadutismo con oltre 18 mila lanci in 23 anni, ex campione del mondo di paracadutismo e 4 volte detentore del Guiness World Record, come consulente per la sicurezza. Con il paracadutismo che diventava sempre più popolare in altri luoghi come la Cina, gli Stati Uniti o Dubai, si sono resi conto che oltre a proporre un luogo nuovo e tra i più belli del pianeta ai paracadutisti di tutto il mondo, poteva essere anche un modo per incrementare il turismo. Drosi aveva da sempre il sogno di introdurre il paracadutismo alle Seychelles e condividere con il paese che lui chiama casa l’amore per questo sport, con il resto del team hanno pensato a qualcosa di grande, di nuovo e di emozionante da offrire ai turisti più coraggiosi e finalmente, dopo quasi due anni di trattative con le autorità locali, sono riusciti a realizzare il loro sogno.

Il 4 luglio 2021 il Fly Seychelles Skydiving Centre ha compiuto i suoi primi lanci non militari e presto sarà aperto anche al pubblico. Lo Skydive si trova sulla meravigliosa isola di Praslin, il punto di partenza è l’aeroporto e, dopo il salto, si atterra su una delle spiagge più belle dell’isola, la baia di Anse Volbert. Inizialmente la struttura offrirà la possibilità di lanciarsi in tandem, il modo più semplice per avvicinarsi a questo sport che consiste nell’essere agganciati ad un istruttore che guiderà il passeggero per l’intero salto, successivamente sarà possibile frequentare un corso ed imparare la disciplina del paracadutismo sportivo. Si potrà saltare individualmente o in gruppo, i lanci sono pensati per soddisfare tutti i livelli di esperienza: potranno infatti lanciarsi ragazzi dai 16 anni in su, persone che hanno già avuto esperienze con il paracadutismo ma anche persone alle prime armi, il tutto è possibile grazie alla professionalità, bravura e competenza di tutte le guide presenti nella struttura. All’aeroporto, prima di salire in aereo, gli istruttori terranno un breve ma intenso briefing per dare ai clienti le informazioni utili e necessarie per godersi al meglio e in totale sicurezza il salto nel vuoto, controlleranno l’imbracatura e il paracadute e si procederà a salire sull’aereo predisposto al lancio.

Dopo circa 25 minuti di volo panoramico si raggiungerà il punto esatto per saltare che si trova tra i 4000 e gli 8000 metri di altezza, l’istruttore aggancerà il cliente a sé e, attraverso l’apertura di un portellone, faranno il salto nel vuoto con la splendida vista di tutta l’isola sotto di loro. La caduta libera durerà 1 minuto a circa 200 chilometri orari di velocità, dopo di che, arrivati ad un’altezza di 1500 metri, l’istruttore aprirà il paracadute per volare liberi in balia dell’aria e vivere i 5 minuti più intensi, emozionanti ed adrenalinici di tutta l’esperienza, per poi atterrare dolcemente sulla baia. Dopo il volo tutti i clienti riceveranno un video che conterrà l’intervista prima del salto, i momenti salienti del viaggio in aereo, il momento del volo con il paracadute e l’intervista post lancio, cosi da poter rivivere e condividere con i propri amici e familiari uno dei momenti più entusiasmanti della propria vita. Il volteggiare liberi nell’aria e l’osservare dall’alto questo paesaggio paradisiaco è una sensazione impagabile di estrema libertà, un’esperienza sensazionale che vale la pena di essere vissuta almeno una volta nella vita