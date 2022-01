La Sicilia è una terra meravigliosa e tutti dovrebbero visitarla almeno una volta nella vita, non a caso infatti qui arrivano turisti da ogni parte del mondo e non solo in estate. Un’occasione perfetta è proprio San Valentino, in questo periodo dell’anno sull’isola ci sono meno visitatori ed è quindi possibile ammirarne ogni scorcio con maggiore tranquillità ed intimità.

Le bellezze di quest’isola sono infatti tantissime, a partire dalla natura tra acque cristalline e sentieri di trekking nella parte montuosa del territorio, sino ai borghi dove storia e tradizioni antiche ne costituiscono l’identità, permettendo ai turisti di immergersi completamente nell’atmosfera del posto. Non mancano poi castelli da fiaba perfetti come scenario dove trascorrere la giornata più romantica dell’anno in compagnia della persona amata.

I borghi più belli della Sicilia sono indubbiamente più di 4, ma abbiamo fatto una selezione di quelli dove trascorrere un San Valentino davvero indimenticabile: Marzamemi, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia e Cefalù.

Marzamemi – Sicilia

All’estremo e profondo sud della Sicilia si trova Marzamemi, un piccolo quanto incantevole borgo tanto da essere una delle mete più rinomate dell’intera isola, bellissimo da visitare sia in estate tra spiaggia e movida e sia durante il resto dell’anno per un’esperienza più intima.

In realtà Marzamemi non è un vero e proprio comune, bensì è una frazione marinara di Pachino che si è sviluppata unitamente all’attività di pesca, qui molto diffusa, a partire dal 1600 circa.

Marzamemi è la località perfetta dove trascorrere San Valentino magari passeggiando lentamente per le vie del borgo godendo oppure assaggiando le bontà del posto in uno dei tanti locali che sorgono sulla coloratissima e famosa piazza principale. Tanto iconica da essere stata anche il set di film, serie televisive e programmi tv…continua su