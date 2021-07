Una casa al mare vicina, comoda e sicura. Le vacanze open air sono tra le più gettonate dell’estate 2021, perché garantiscono sicurezza e libertà. Il gruppo Isaholidays con i villaggi Isamar Holiday Village a Isolaverde di Chioggia e Barricata Holiday Village nel cuore del Parco del Delta del Po ha pensato a una formula speciale, dedicata ai suoi ospiti per l’estate 2021. Si chiama Smart Holiday e consente di affittare una casa all’interno del villaggio per tutta la stagione o per una vacanza long stay, dalle 3 settimane in su a un prezzo vantaggioso e con tutti i servizi del villaggio. Una proposta ideata per venire incontro alle esigenze delle famiglie, che devono coniugare le necessità lavorative con i bisogni dei bambini a cui far passare un’estate in un ambiente salubre, sicuro, all’aria aperta e con tanti servizi a disposizione.

Smart Holiday, la casa al mare

Smart Holiday è un’iniziativa pensata soprattutto per le famiglie che desiderano disporre di una casa di vacanza al mare, comoda, raggiungibile in poche ore d’auto e sempre disponibile. Una casa inserita in un contesto particolare: un villaggio 5 stelle open air immerso nella natura, con spiagge ampie, abitazioni che valorizzano gli spazi privati e tante aree di intrattenimento.

Il gruppo Isaholidays propone la formula Smart Holiday nei villaggi Isamar Holiday Village a Isolaverde di Chioggia (ve) e Barricata Holiday Village, fronte mare nel Parco del Delta del Po, Riserva Biosfera Unesco. La formula Smart Holiday consente di prenotare la propria abitazione in villaggio con affitto stagionale o per una vacanza long stay, superiore a 3 settimane con un’offerta particolarmente conveniente e avendo a disposizione tutti i servizi del villaggio.

Si potrà disporre dell’abitazione per tutto il periodo prenotato, lasciando comodamente nell’alloggio tutti gli effetti personali anche nei momenti di assenza. Gli splendidi chalet dei villaggi, immersi nella natura, sono perfettamente attrezzati, con una cucina predisposta con tutto il necessario e la biancheria da letto. È inoltre possibile, durante il soggiorno, prenotare il servizio di pulizia dell’abitazione e il cambio della biancheria da letto. Nel prezzo sono inclusi anche tutti i servizi del villaggio. Gli ospiti potranno usufruire dei ristoranti, anche con servizio take-out con consegna direttamente in abitazione, dei negozi e di altri servizi: spiaggia libera, noleggio biciclette, parco acquatico, animazione, corsi fitness, spettacoli serali, animazione per bambini, attività sportive, agility dog camp, servizio di infermeria gratuito, servizio reception 24h.

Offerta Smart Holiday a Isamar Holiday Village: sconto del 15% a partire 3 settimane (21 notti); sconto del 20% su 4 settimane (28 notti); sconto del 25% sull’intera stagione.

Offerta Smart Holiday a Barricata Holiday Village: sconto del 15% a partire 2 settimane (15 notti); sconti dal 20% al 40% per soggiorni a partire da 4 settimane (28 notti).