La Fabbrica delle idee all’Aurum di Pescara ha ospitato la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati da Regione Abruzzo e Feries, società leader in Italia nella ricettività rurale proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it . Un’intera giornata, suddivisa tra plenaria al mattino e workshop tematici nel pomeriggio, dedicata alle opportunità offerte dal turismo dei territori: una concezione innovativa di un turismo rurale, esperienziale e diffuso per valorizzare il patrimonio storico e artistico dell’Italia più autentica, a bassa pressione turistica.

Per il secondo anno consecutivo l’evento è tornato a offrire uno spazio di confronto tra pubblico e privato per fare rete e dare impulso a una crescita organica e consapevole del settore tra innovazione digitale, incoming internazionale e sostenibilità.

L’edizione 2025 degli Stati Generali del Turismo dei Territori ha visto la presenza del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè. La Regione Abruzzo è stata rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e dal Sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, Pescara dal Sindaco CarloMasci mentre Feries ha visto la partecipazione del suo Amministratore Delegato, Fabrizio Begossi.

La sessione plenaria è stata arricchita dagli interventi di Sandro Cruciani, Direttore delle Statistiche Territoriali e del Turismo ISTAT, Luciano Di Martino, Direttore del Parco Nazionale Maiella – Geoparco UNESCO e Rosalia Montefusco, Direttore del GAL Terreverdi Teramane, quest’ultimi quali case history locali di successo di rete tra i territori. E ancora Mariano Bonavolontà, Direttore Marketing ENIT, Rodolfo Baggio, Research Fellow del centro Dondena per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e Politiche Pubbliche dell’Università Bocconi di Milano e Annalisa Del Prete, ricercatrice CREA.

L’incontro ha raccolto la partecipazione di istituzioni, professionisti, mondo accademico, associazioni, destinazioni turistiche e operatori con l’intervento del Ministro del Turismo Daniela Santanché, che ha chiuso la sessione del mattino.

“La valorizzazione del patrimonio delle aree interne e dei borghi è fondamentale per un turismo esperienziale e sostenibile. Siamo impegnati a promuovere queste realtà, anche attraverso ad esempio la campagna “Welcome to meraviglia” in corso nei principali hub ferroviari italiani, affinché l’Italia autentica possa brillare e contribuire allo sviluppo delle nostre comunità” ha commentato il Ministro Daniela Santanchè.

“Il turismo dei territori è la promessa già presente di un turismo che sia fattore di crescita sostenibile attraverso la valorizzazione delle specificità locali. I quattro pilastri di questa promessa – tecnologia, marketing internazionale, sostenibilità e regolamentazione – presentano sfide complesse a cui vogliamo rispondere innanzitutto costruendo uno spazio di lavoro condiviso e una narrativa credibile, anche grazie a eventi come questo” ha aggiunto Fabrizio Begossi, AD Feries.

Daniele D’Amario, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale dell’Abruzzo ha concluso: “La scelta di organizzare a Pescara la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori conferma l’attenzione che i grandi tour operator nazionali riservano all’Abruzzo. In questo senso, la Regione sta raccogliendo i frutti di una strategia di promozione che negli ultimi anni si è incentrata principalmente sul turismo esperienziale e diffuso, settori sui quali con Feries abbiamo avviato un’operazione di approfondimento per capire e agevole il processo di crescita in termini di offerta turistica. Per noi la crescita del nostro turismo passa attraverso questa strada.”